FLC đón tin vui lớn sau khi cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết tái xuất thương trường

Mới đây, Tập đoàn FLC đã tiếp đón và làm việc với đoàn Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Kazakhstan và Azerbaijan cùng lãnh đạo Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia (VINEN).

Tham dự buổi làm việc có ông Kanat Tumysh, Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam; ông Shovgi Kamal Oglu Mehdizade, Đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam; và ông Đinh Việt Hoà, Chủ tịch sáng lập VINEN. Về phía FLC có ông Trịnh Văn Quyết, người sáng lập; bà Hương Trần Kiều Dung, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT, cùng đại diện lãnh đạo Tập đoàn và Bamboo Airways.

Tại buổi làm việc, các bên trao đổi định hướng thúc đẩy hợp tác đầu tư, du lịch và hàng không giữa doanh nghiệp Việt Nam với khu vực Trung Á – Tây Á. Thông qua vai trò kết nối của VINEN, các bên bày tỏ mong muốn hình thành các diễn đàn đầu tư, chương trình xúc tiến thương mại và cơ chế hợp tác dài hạn.

Tập đoàn FLC đã tiếp đón và làm việc với đoàn Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Kazakhstan và Azerbaijan cùng lãnh đạo Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia (VINEN).

Một nội dung trọng tâm là khả năng thiết lập đường bay thẳng giữa Việt Nam với Kazakhstan và Azerbaijan. Đại sứ Kanat Tumysh cho biết năm qua có khoảng 1 triệu lượt khách Kazakhstan đến Việt Nam, với gần 40 chuyến bay mỗi tuần giữa hai nước. Kazakhstan kỳ vọng hợp tác với Bamboo Airways, trước mắt khai thác charter, tiến tới mở đường bay thường lệ.

Đại sứ Azerbaijan cũng bày tỏ mong muốn thúc đẩy du lịch song phương và thiết lập các đường bay thẳng trong thời gian tới. Các bên nhận định, việc mở đường bay không chỉ gia tăng khách quốc tế mà còn tạo hạ tầng chiến lược cho thương mại và đầu tư.

Đáng chú ý, tập đoàn và đối tác Azerbaijan cũng trao đổi cơ hội hợp tác với Silk Way West Airlines trong lĩnh vực vận tải hàng hóa hàng không, nhằm mở rộng năng lực logistics kết nối Việt Nam với Trung Á, Tây Á và châu Âu.

Buổi làm việc được xem là bước đi cụ thể trong chiến lược mở rộng kết nối quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam, hướng tới gia tăng dòng vốn, thương mại và du lịch trong giai đoạn mới.