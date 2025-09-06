FLC bán thành công du thuyền của cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết, thu về 23 tỷ đồng trả nợ cho BIDV

FLC đã chi trả thay cho Faros 62,6 tỷ đồng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (mã CK: FLC) vừa ban hành Nghị quyết thông qua chủ trương giao dịch với bên có liên quan là Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (mã CK: ROS).



Theo đó, số tiền bán thành công tài sản đảm bảo (du thuyền FLC Albatross) là 23,65 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí bắt buộc, Ngân hàng BIDV thực hiện thu nợ gốc từ tiền bán đấu giá tài sản là 22,8 tỷ đồng.

Trong khi đó, theo các thông báo của Agribank, Tập đoàn FLC tiếp tục phải thay Công ty Faros thực hiện nghĩa vụ tài chính số tiền 38,95 tỷ đồng. Tổng cộng, FLC đã chi trả thay Faros 62,6 tỷ đồng.



Khoản nợ này sẽ được Faros hoàn trả cho FLC trong vòng tối đa 36 tháng kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ nợ, với lịch trả theo 5 đợt:



23,65 tỷ đồng từ ngày 21/10/2024;



10 tỷ đồng từ ngày 06/12/2024;



2 tỷ đồng từ ngày 31/12/2024;



2 tỷ đồng từ ngày 16/01/2025;



24,95 tỷ đồng từ ngày 18/02/2025.



Trong 12 tháng đầu tiên, giao dịch không áp dụng lãi suất. Kể từ tháng 13 trở đi, Faros sẽ chịu lãi suất cố định 6,5%/năm; lãi suất quá hạn được quy định bằng 150% lãi suất trong hạn.

Du thuyền 7 lần đấu giá không thành công ﻿của Cựu Chủ tịch FLC

Được biết, FLC Albatross FLC Albatross là một du thuyền xa xỉ của ông Trịnh Văn Quyết, người sáng lập và là cựu chủ tịch của Tập đoàn FLC, một trong những tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, du lịch và giải trí. Chiếc du thuyền này thường được dùng cho mục đích nghỉ dưỡng và giải trí.

Đầu năm 2024, chiếc du thuyền này được ngân hàng đưa ra đấu giá lần thứ 7 sau nhiều lần thất bại. Đây là tài sản được Tập đoàn FLC thế chấp tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Quy Nhơn.



Du thuyền của FLC thuộc dòng Galeon 660 Fly được đóng tại Ba Lan năm 2017. Du thuyền được ông Trịnh Văn Quyết nhập về Việt Nam vào năm 2018 với giá 44 tỷ đồng.



Du thuyền này được FLC "biên chế" về Công ty TNHH Đầu tư Du thuyền - Sân Golf FLC Biscom thành lập vào năm 2016 nhằm mục đích quản lý, vận hành hệ thống sân golf và du thuyền của Tập đoàn FLC.



FLC Albatross được thiết kế hình cánh chim hải âu, chiều dài thiết kế gần 22 m, rộng hơn 5m, chiều cao mạn 3,15 m.



Du thuyền có 2 tầng, 4 phòng ngủ, quầy bar, khu tắm nắng, nơi tổ chức tiệc. Tàu có sức chứa theo đăng ký là 12 người và có giá thuê là 20 triệu đồng/2h.



Trước đây, địa bàn hoạt động của FLC Albatross thường là Vịnh Hạ Long hoặc biển Quy Nhơn, những nơi có sân golf của FLC.﻿