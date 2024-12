Flavors Awards 2024: Tiếp nối sứ mệnh vinh danh những cái tên nổi bật trong ngành F&B Việt Nam

Nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện thường niên Flavors Vietnam, lễ trao giải là nơi vinh danh những những doanh nghiệp và dịch vụ xuất sắc trong ngành ẩm thực và đồ uống (F&B) Việt Nam, từ đó hướng tới nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ ẩm thực thế giới.

Ngày 14/12 vừa qua, lễ trao giải Flavors Awards do Vietcetera và Mastercard phối hợp tổ chức đã diễn ra thành công trong không khí lễ hội hân hoan tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Lần đầu tiên được giới thiệu với cái tên Giải thưởng Nhà hàng và Quán Bar (hay còn gọi với cái tên bình dân hơn là Bánh Mì Awards) vào năm 2018, lễ trao giải đã trải qua 4 mùa, nhưng đều cùng chung một mục tiêu: Vinh danh những doanh nghiệp và dịch vụ xuất sắc trong ngành ẩm thực và đồ uống (F&B) Việt Nam.

Nằm trong chuỗi sự kiện thường niên Flavors Vietnam, mỗi năm lễ trao giải đều không ngừng phát triển và mở rộng quy mô để có thể mang đến cho ngành F&B Việt một sân chơi uy tín, nơi những cái tên sáng giá và có nhiều đóng góp nhất cho ngành F&B được nêu tên, và đồng thời mở ra một không gian cởi mở để người tham gia có thể giao lưu và tạo dựng những kết nối chất lượng.

Ông Nguyễn Quốc Huy - Phó Chủ tịch Quản lý Kinh doanh, Mastercard phát biểu tại Lễ Trao Giải - Ảnh: BTC Flavors Awards 2024

Trở lại trong năm 2024, lễ trao giải Flavors Awards lần đầu tiên được mang đến công chúng trong không gian lễ hội Flavors Vietnam x HOZO International Food Fest. Không chỉ trao giải cho 50 cái tên chiến thắng của 5 hạng mục Flavors Collection do cộng đồng bình chọn, Editor’s Pick do biên tập viên của Vietcetera bình chọn nhằm giới thiệu những trải nghiệm, địa điểm ăn uống nghỉ dưỡng mới nổi, độc đáo và đáng khám phá tại Thành phố Hồ Chí Minh, tiêu biểu như: Yakiuo Ishikawa Saigon, Mena Gourmet Market, Kin Hotel, Zion Sky Lounge and Dining.

Sau hơn một tháng mở cổng bình chọn, 50 cái tên chiến thắng của 5 giải thưởng trong hạng mục Flavors Collection đã được công bố vào ngày 11/11 trên trang web của Flavors Vietnam và được vinh danh trên sân khấu đêm trao giải 14/12 vừa qua.

Chef Peter Cường Franklin được vinh danh là "Đầu bếp của năm" - Ảnh: BTC Flavors Awards 2024

Đại diện Yuzu Omakase nhận giải Hạng mục Trải nghiệm ẩm thực đa giác quan nổi bật - Ảnh: BTC Flavors Awards 2024

Giải thưởng Khách sạn của năm xướng tên Kin Hotel - Ảnh: BTC Flavors Awards 2024

Cuối cùng hạng mục giải thưởng quan trọng nhất của Flavors Awards: Grand Prize - hạng mục giải thưởng hàng năm do hội đồng giám khảo đề cử và bình chọn. Grand Prize là sự ghi nhận những nỗ lực và cố gắng của các cá nhân và doanh nghiệp F&B xuất sắc trong một năm qua, đáng chú ý như: Chef Peter Cường Franklin, Bartender Ngô Kim Uyên, Lamai Garden, Mámi Cocktails - Kitchen & Bar, Pizza 4P's, Anan Saigon...

Đêm trao giải còn có sự góp mặt của nữ ca sĩ 52Hz và nam ca sĩ JSOL, giúp khuấy động bầu không khí của chương trình.