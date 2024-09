Một nhóm người hâm mộ tự xưng là "đội ngũ đam mê chia sẻ trò chơi với thế giới" cho biết họ đã mua được quyền của Flappy Bird, trò chơi di động mang tính biểu tượng mà nhà sáng tạo của nó đã ngừng hoạt động chưa đầy một năm sau khi nó được phát hành. Giờ đây, "Quỹ Flappy Bird" (Flappy Bird Foundation) sẽ tái phát hành trò chơi trên Android và iOS vào năm 2025.

Tuy nhiên, không rõ Nguyễn Hà Đông, tác giả của Flappy Bird, có tham gia vào việc tái phát hành trò chơi hay không. Nhiều đơn vị truyền thông đã liên hệ với Nguyễn Hà Đông để xin bình luận nhưng không nhận được phản hồi ngay lập tức.

Quỹ Flappy Bird cho biết họ đã mua quyền của trò chơi từ Gametech, LLC, một công ty không liên kết với Nguyễn Hà Đông. Thông báo trên Telegram về trò chơi được chia sẻ một cách kỳ lạ bởi "Digital AssetNews", một kênh có một số liên kết tới tiền điện tử.

Phiên bản mới của Flappy Bird sẽ duy trì những yếu tố từng "gây nghiện" của bản gốc, đồng thời giới thiệu các yếu tố mới để giữ cho người chơi tham gia. Người dùng sẽ có các nhân vật bổ sung để lựa chọn và nhiều chế độ trò chơi khác nhau.

Người chơi có thể kiểm tra kỹ năng của mình trong "Think You Got Game?", một thử thách theo chủ đề bóng rổ, hoặc đối đầu với những người khác trong Rivals, một chế độ battle royale. Đối với những người thấy bản gốc quá khó, EZ Mode cung cấp một chế độ tập luyện dễ dàng hơn để giúp xây dựng các kỹ năng.

Không chỉ game thủ di động mới có thể tận hưởng sự trở lại này. Flappy Bird cũng sẽ hỗ trợ các trình duyệt web và máy tính để bàn. Flappy Bird 2.0 dự kiến sẽ được phát hành vào cuối năm 2025 trên iOS và Android, với việc ra mắt sớm hơn trên các nền tảng web vào mùa thu này.

Người dùng quan tâm đến trò chơi này có thể truy cập vào website chính thức tại địa chỉ https://flappybird.org/