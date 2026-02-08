Flamingo Island gia nhập đường đua, sắp triển khai dự án hơn 3.800 tỷ tại một tỉnh phía Nam quy tụ Vingroup, T&T, Ecopark

Ảnh minh họa.

Theo Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh, UBND tỉnh vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án Khu dân cư Bình Hòa Nam 1. Nhà đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Flamingo Island.

Dự án được triển khai tại ấp Thanh Sơn, xã Đức Huệ (tỉnh Tây Ninh), trên diện tích khoảng 160 ha, phát triển đa dạng loại hình nhà ở. Trong đó, khu nhà ở thấp tầng gồm khoảng 200 căn nhà ở riêng lẻ và 1.800 lô đất nền (nhà ở liền kề và biệt thự), với tổng diện tích đất dự kiến khoảng 51 ha. Khu nhà ở chung cư có quy mô khoảng 1.000 căn hộ, được bố trí trên diện tích khoảng 7 ha. Quy mô dân số dự kiến của toàn dự án khoảng 14.600 người.

Tổng vốn đầu tư của dự án là 3.852 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư gần 578 tỷ đồng, chiếm khoảng 15% tổng mức đầu tư; phần còn lại khoảng 3.274 tỷ đồng (85%) được huy động từ các tổ chức tín dụng.

Dự án có tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động trong thời gian 6 năm. Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng khu đô thị đồng bộ, bao gồm nhà ở, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các công trình phụ trợ, đáp ứng nhu cầu an cư cho người dân khu vực.

Theo quyết định, chủ đầu tư có trách nhiệm lập quy hoạch chi tiết dự án trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo tuân thủ quy hoạch phân khu, các chỉ tiêu sử dụng đất...

Thời gian gần đây, Tây Ninh đang nổi lên trên bản đồ đầu tư khi thu hút sự quan tâm ngày càng lớn của các doanh nghiệp bất động sản. Trên địa bàn tỉnh, nhiều dự án quy mô ltrong lĩnh vực phát triển đô thị liên tục được triển khai, với sự hiện diện của các tập đoàn như: Vingroup, Ecopark, T&T Group…

Trong đó, T&T Group đang triển khai dự án T&T City Millennia với quy mô khoảng 267 ha tại xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh. Dự án được định hướng phát triển thành khu đô thị đa dạng sản phẩm, dự kiến cung cấp khoảng 9.000 căn gồm nhà phố liên kế, nhà phố thương mại, biệt thự song lập, biệt thự vườn và căn hộ cao cấp.

Tiếp đến là Vingroup, doanh nghiệp này đã khởi công dự án Vinhomes Green City vào tháng 3/2025. Dự án có quy mô hơn 197 ha, tổng mức đầu tư trên 28.200 tỷ đồng, được quy hoạch thành 5 phân khu chính, cung ứng ra thị trường hơn 4.500 căn nhà phố và biệt thự.

Tại Tây Ninh, Ecopark cũng đang triển khai dự án Eco Retreat với quy mô khoảng 220 ha, tổng vốn đầu tư 17.000 tỷ đồng. Dự án dự kiến cung cấp khoảng 7.700 sản phẩm, bao gồm nhà phố, biệt thự và căn hộ cao cấp.

