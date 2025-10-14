Finest Future khẳng định cam kết giáo dục qua mô hình du học Phần Lan minh bạch và bền vững

Ở đó, niềm tin trở thành điều kiện tiên quyết để họ dám trao cơ hội cho con bước ra thế giới. Với sứ mệnh xây dựng cầu nối giữa Việt Nam và Phần Lan, Finest Future đã và đang giúp hàng nghìn gia đình tìm thấy điểm tựa vững chắc trong hành trình ấy – một điểm tựa được khẳng định qua giải thưởng Fast Enterprise Award tại lễ trao giải Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025.

Niềm tin khởi nguồn từ minh bạch và đồng hành

Khác với nhiều chương trình du học truyền thống, Finest Future không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu trường học, mà còn xây dựng một lộ trình phát triển toàn diện cho học sinh, được đồng hành từ Việt Nam đến khi hòa nhập tại Phần Lan.

Từng học sinh được hướng dẫn cá nhân hóa hành trình học tập, tham gia chương trình tiếng Phần, và nhận được hỗ trợ trực tiếp từ các hiệu trưởng Phần Lan. Điều này tạo ra một mô hình du học "3 bên" đặc biệt – nơi phụ huynh, học sinh và nhà trường cùng gắn kết chặt chẽ, minh bạch và đáng tin cậy.

Đêm tiệc Finest Future Christmas Gala Night thể hiện tinh thần gắn kết và cộng đồng mạnh mẽ của Finest Future

Những con số biết nói

Từ 15 học sinh đầu tiên năm 2021, Finest Future đã mở rộng quy mô lên hơn 1.000 học sinh tại Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Myanmar; hợp tác cùng gần 100 trường trung học và dạy nghề tại Phần Lan.



Đằng sau mỗi con số là những câu chuyện thật: học sinh tự tin hòa nhập, phụ huynh an tâm khi con trưởng thành và tìm thấy niềm vui trong hành trình học tập mới.

"Tôi tin rằng đầu tư cho giáo dục là món quà lớn nhất cha mẹ có thể trao cho con – một di sản của tri thức và hạnh phúc," ông Tuomas Tiilikainen, CEO Finest Future chia sẻ tại Lễ trao giải APEA 2025.

Ông Tuomas Tiilikainen, CEO Finest Future, nhận giải thưởng Fast Enterprise Award tại APEA 2025

Giải thưởng danh giá và lời cam kết

Được trao bởi Enterprise Asia, Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) là giải thưởng uy tín bậc nhất khu vực, tôn vinh các doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng và tác động xã hội tích cực.

Giải Fast Enterprise Award 2025 một lần nữa khẳng định rằng mô hình giáo dục dựa trên niềm tin, hạnh phúc và chất lượng mà Finest Future theo đuổi đã được quốc tế ghi nhận.

Giải thưởng không chỉ là vinh dự, mà còn là cam kết tiếp tục xây dựng một hành trình du học đáng tin cậy cho phụ huynh và học sinh Việt Nam.

Sáng kiến lan tỏa niềm tin mạnh mẽ

Finest Future không ngừng tạo ra các chương trình nhằm kết nối, chia sẻ và khơi dậy niềm tin trong cộng đồng phụ huynh:

Finnish Education Expo 2025: triển lãm quy mô lớn nơi phụ huynh được gặp gỡ trực tiếp các hiệu trưởng Phần Lan.

Finnish Champion: sân chơi hùng biện tiếng Phần Lan giúp học sinh thể hiện khả năng và bản lĩnh.

Finest Future Excellence High School Scholarship: học bổng hỗ trợ học sinh xuất sắc, mở rộng cơ hội học tập chất lượng cao.

Mỗi hoạt động đều hướng tới cùng một mục tiêu: giúp phụ huynh nhìn thấy tương lai rõ ràng hơn cho con em mình.

Học sinh Finest Future trình bày trong cuộc thi Finnish Champion 2025

Từ Việt Nam vươn ra thế giới

Không chỉ tại Việt Nam, Finest Future đang mở rộng phạm vi hoạt động sang Indonesia, Thái Lan, Myanmar, Malaysia, và Hong Kong (Trung Quốc), biến tầm nhìn "một nền giáo dục toàn cầu không biên giới" thành hiện thực. Từ châu Á, hàng ngàn học sinh đã đặt chân đến Phần Lan – quốc gia hạnh phúc nhất thế giới – mang theo niềm tự hào của gia đình và dấu ấn của niềm tin Việt Nam.

Giữa thế giới giáo dục đầy biến động, Finest Future đang chứng minh rằng điều tạo nên sức mạnh không phải là quy mô, mà là niềm tin bền vững giữa phụ huynh, học sinh và nhà trường. Với triết lý Education for Happiness, doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng hàng nghìn gia đình Việt Nam trên hành trình kiến tạo tương lai – nơi niềm tin của cha mẹ được biến thành hạnh phúc của con trẻ.