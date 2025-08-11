Thông tin này được đăng tải trên trang web chính thức của Công ty đóng tàu Fincantieri. Lễ bàn giao khinh hạm diễn ra tại xưởng đóng tàu Fincantieri ở Mugiano (La Spezia) với sự tham dự của các quan chức Hải quân Ý và đại diện nhà sản xuất.

Khinh hạm mới mang tên Emilio Bianchi sẽ thay thế một trong hai chiếc FREMM dự kiến được bàn giao cho Hải quân Ai Cập trong thời gian tới.

Cần lưu ý rằng khinh hạm mới được thiết kế theo cấu hình tác chiến chống ngầm nâng cao (ASW Enhanced) và có nhiều điểm khác biệt lớn so với cấu hình GP (đa năng) tiêu chuẩn.

Các tính năng chính của ASW Enhanced vẫn tương tự như ASW FREMM cổ điển (bao gồm sonar kéo Thales Captas-4 và hệ thống phòng thủ ngư lôi SLAT), nhưng được bổ sung thêm pháo LW Vulcano 127 mm ở phía trước - đặc điểm của cấu hình cơ bản, vì các tàu ASW khác được trang bị tổ hợp pháo 76 mm L/62.

Ngoài ra các tàu này còn được trang bị hệ thống tác chiến điện tử hiện đại của Elt Group, phát triển dựa trên tổ hợp tàu tuần tra PPA, cùng với các ăng ten vệ tinh hiện đại và nhiều cải tiến khác.

Khinh hạm F 589 Emilio Bianchi trong quá trình chế tạo.

Hải quân Ý hiện có 10 khinh hạm lớp FREMM: 4 chiếc ở cấu hình GP (Carlo Bergamini, Luigi Rizzo, Federico Martinengo, Antonio Marceglia), 4 chiếc ở cấu hình ASW cổ điển (Virginio Fasan, Carlo Margottini, Carabiniere, Alpino), cùng 2 chiếc ở cấu hình ASW nâng cao (Spartaco Schergat, Emilio Bianchi).

Bên cạnh đó, 2 khinh hạm FREMM thuộc phiên bản Evolution thế hệ mới (FREMM Evo) hiện đang trong quá trình chế tạo và cũng sẽ được chuyển giao cho Hải quân Ý.

Chiếc FREMM Evo đầu tiên được khởi đóng tại xưởng đóng tàu Fincantieri ở Riva Trigoso vào đầu tháng 7 và dự kiến sẽ được giao vào năm 2029, chiếc thứ hai dự kiến vào năm 2030. Tổng giá trị của hợp đồng FREMM Evo là 1,5 tỷ euro; được trao vào tháng 7 năm 2024 giữa OSN và OCCAR.

Cần lưu ý rằng Hải quân Ý đã tiếp nhận tàu chiến FREMM đầu tiên theo cấu hình ASW Enhanced vào tháng 4 năm 2025. Sau đó, hãng đóng tàu Fincantieri đã bàn giao chiếc khinh hạm loại FREMM thứ 9, Spartaco Schergat (F 598), cho Hải quân Ý.