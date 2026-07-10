FIFA xếp trọng tài đồng hương Ronaldo cầm còi trận đấu của Messi

Tổ trọng tài trận tứ kết World Cup 2026 giữa Argentina và Thụy Sĩ đã được công bố.

Theo thông báo chính thức từ FIFA, trọng tài João Pinheiro đến từ Bồ Đào Nha sẽ cầm còi trận đấu tứ kết World Cup 2026 giữa Argentina và Thụy Sĩ. 2 trọng tài biên Bruno Jesus và Luciano Maia cũng là người Bồ Đào Nha. Trọng tài thứ tư là ông Drew Fischer (Canada).

Trọng tài João Pinheiro

Trọng tài João Pinheiro năm nay 38 tuổi, nhận chứng chỉ FIFA từ năm 2016. Ông đã từng cầm còi ở nhiều giải đấu lớn. Tại World Cup 2026, vị "vua áo đen" người Bồ Đào Nha đã bắt chính ở 2 trận đấu và rút ra tổng cộng 5 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ.

Ông João Pinheiro từng gây tranh cãi khi cầm còi ở trận đấu giữa Bayern Munich và PSG tại bán kết Champions League mùa giải vừa qua. Vị trọng tài này không thổi phạt penalty PSG trong tình huống mà Joao Neves để bóng chạm tay trong vòng cấm địa.

Việc cầm còi ở trận đấu Argentina vs Thụy Sĩ sẽ là áp lực lớn với trọng tài João Pinheiro. Trước đó ở trận đấu vòng 1/8 giữa Argentina và Ai Cập, trọng tài François Letexier đã nhận chỉ trích dữ dội khi phía Ai Cập cho rằng ông thiên vị Argentina.