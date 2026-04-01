FIFA xác nhận tuyển Việt Nam đạt cột mốc quan trọng, "ác mộng" từ thời HLV Troussier đã khép lại

Trang chủ FIFA xác nhận, đội tuyển Việt Nam đã chính thức trở lại top 100 trên BXH thế giới sau chiến thắng 3-1 trước Malaysia. Trong loạt trận FIFA Days tháng 3/2026, đoàn quân áo đỏ giành được thêm 12,05 điểm (2,38 từ trận gặp Bangladesh và 9,67 từ trận gặp Malaysia).

Bên cạnh đó, tuyển Việt Nam còn được FIFA "trả điểm" nhờ được xử thắng 3-0 trước Malaysia. Hàng loạt điểm số thu được giúp "Những chiến binh Sao Vàng" đạt 1225,67 điểm, tăng liền 9 bậc từ hạng 108 lên 99 thế giới.

Đội tuyển Việt Nam có bước tiến ngoạn mục

Tính riêng tại châu Á, tuyển Việt Nam xếp hạng thứ 17. Còn tính trong khu vực Đông Nam Á, đoàn quân áo đỏ đứng thứ hai sau Thái Lan (hạng 93) và bỏ xa những Indonesia (hạng 122), Philippines (hạng 135), Malaysia (hạng 138) hay Singapore (hạng 147).

Trong giai đoạn HLV Park Hang-seo cầm quân, tuyển Việt Nam từng có nhiều năm liền vững vàng trong top 100 thế giới. Nhưng chuỗi thành tích "ác mộng" dưới thời HLV Troussier đã khiến thứ hạng của tuyển Việt Nam tụt dốc chóng mặt trong những tháng đầu năm 2024 - từ 94 xuống 115.

Lên nắm quyền thay thế ông Troussier, HLV Kim Sang-sik đã trải qua hành trình đầy gian nan để đưa đội tuyển Việt Nam trở lại top 100. Giai đoạn đầu cầm quân, ông Kim chỉ thắng được 1 trong 4 trận. Sau loạt FIFA Days tháng 10/2024, tuyển Việt Nam thậm chí đã rơi xuống thứ 119.

Nhưng khi HLV Kim Sang-sik xây dựng được hệ thống chiến thuật và bộ khung nhân sự phù hợp, đoàn quân áo đỏ bắt đầu chuỗi ngày thăng tiến. Đặc biệt, sự bổ sung những nhân tố nhập tịch như Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên càng giúp tuyển Việt Nam tăng tốc nhanh hơn.

HLV Kim Sang-sik đang cho thấy "cái duyên" với đội tuyển Việt Nam

Tính từ tháng 10/2024, đội tuyển Việt Nam đã trải qua 17 trận liên tiếp bất bại. Mạch trận thắng liên tiếp cũng đã kéo dài tới 13 trận, từ trận thắng Myanmar 5-0 ở vòng bảng AFF Cup 2024 đến chiến thắng 3-1 trước Malaysia thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

Không chỉ thể hiện sức mạnh trên sân nhà, tuyển Việt Nam còn cho thấy bản lĩnh khi phải hành quân đến sân khách. Đoàn quân dưới quyền HLV Kim Sang-sik từng đánh bại những đối thủ nặng ký như Singapore hay Thái Lan ngay trên "thánh địa" của đội bạn.

Lần duy nhất tuyển Việt Nam phải nếm trải cảm giác thất bại trong hơn 1 năm qua là trận thua 0-4 trước Malaysia. Nhưng đó là trận đấu mà đối phương sử dụng tới 7 cầu thủ "nhập tịch lậu'. Sau khi FIFA điều tra rõ ngọn ngành và xử lý một cách công bằng, tuyển Việt Nam được xử thắng 3-0.

Vị trí trên BXH FIFA rất quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam đặt nhiều mục tiêu ở các chiến dịch cấp châu lục như vòng loại World Cup hay Asian Cup. Thứ hạng càng cao, khả năng có được những lá thăm thuận lợi càng lớn.

Ngoài ra, thứ hạng cũng thể hiện tương đối chính xác vị thế của nền bóng đá. 8/9 đội tuyển đang xếp những vị trí cao nhất châu Á đã giành quyền tham dự VCK World Cup 2026. Đội còn lại là Iraq vẫn còn cơ hội tranh vé vớt thông qua vòng play-off liên lục địa.

Highlights Việt Nam 3-1 Malaysia (Bảng F, vòng loại Asian Cup 2027, 19h00 31/3/2026)

