Địa chấn: Đội tuyển Italia thua muối mặt, lần thứ 3 liên tiếp vắng mặt tại World Cup

Trước thềm trận đấu chung kết play-off tranh vé dự World Cup 2026, đội tuyển Italia được đánh giá cao hơn so với Bosnia & Herzegovina. Đội bóng áo thiên thanh cũng sớm vươn lên dẫn trước ngay ở phút thứ 15. Moise Kean là người lập công với cú dứt điểm đẳng cấp từ rìa vòng cấm, sau khi Barella tận dụng sai lầm của thủ môn Vasilj bên phía Bosnia.

Khi mọi chuyện tưởng như đang diễn biến thuận lợi cho Italia thì bước ngoặt xảy ra cuối hiệp một. Trung vệ Bastoni bị truất quyền thi đấu do phạm lỗi với Memic trong tình huống cầu thủ chạy cánh bên phía Bosnia đang thoát xuống đối mặt khung thành.

Chơi thiếu người, tuyển Italia phải co cụm phòng ngự trong hiệp hai. Thủ môn Donnarumma liên tục phải trổ tài cứu thua trước hàng loạt pha dứt điểm của các chân sút đối phương. Nhưng đến phút 79, Donnarumma cũng không thể giữ sạch mành lưới nữa.

Sau khi cản phá cú đánh đầu của Edin Dzeko, thủ thành thuộc biên chế Man City hoàn toàn bất lực ở tình huống tiếp theo khi Tabakovic có mặt ngay sát vạch vôi và dễ dàng đá bồi. 90 phút thi đấu chính thức khép lại với tỉ số 1-1, 2 đội bước vào hiệp phụ.

Trong hiệp phụ, tuyển Italia nỗ lực giữ vững tỉ số để kéo trận đấu vào tiếp loạt penalty. Tuy nhiên, đội tuyển từng 4 lần vô địch World Cup dường như không chuẩn bị tốt cho loạt đá này. Họ thực hiện không thành công 2/3 cú đá, trong khi phía Bosnia sút vào cả 4 lần.

Thắng 4-1 trong loạt "đấu súng", đội tuyển Bosnia & Herzegovina giành tấm vé tham dự World Cup 2026. Còn đội tuyển Italia thêm một lần gục ngã trước "ngưỡng cửa thiên đường". Họ đã vắng mặt ở 3 kỳ World Cup liên tiếp và chưa biết khi nào mới có thể trở lại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Kết quả: Bosnia & Herzegovina 1-1 Italia

Luân lưu 11m: Bosnia & Herzegovina 4-1 Italia

Bàn thắng

Bosnia & Herzegovina: Tabakovic 79'

Italia: Moise Kean 15'

Đội hình ra sân

Bosnia & Herzegovina: Vasilj; Memic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Dedic, Sunjic, Basic; Bajraktarevic, Demirovic, Dzeko.

Italia: Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Moise Kean, Retegui.