Dùng đội hình 10 cầu thủ nhập tịch, đội bóng Đông Nam Á vẫn mất vé Asian Cup trong gang tấc

Lượt trận cuối cùng vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Philippines hành quân đến sân của Tajikistan với nhiệm vụ phải thắng. Trên BXH, 2 đội Philippines và Tajikistan bằng điểm và bằng cả về thành tích đối đầu. Nhưng tuyển Philippines tạm xếp dưới do kém về hiệu số bàn thắng bại (+10 so với +11). Chính vì thế, họ chỉ có thể đi tiếp nếu vượt qua đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Trận đấu diễn ra quyết liệt ngay từ những phút đầu. Tuyển Philippines với đội hình xuất phát gồm 10/11 vị trí là cầu thủ nhập tịch nỗ lực dồn lên tấn công. Trong khi các cầu thủ Tajikistan chủ trương chơi chắc chắn để bảo toàn lợi thế.

Phút 19, đội khách bất ngờ nhận “món quà”. Hậu vệ Tajikistan phá bóng hụt, mở ra cơ hội dứt điểm trong vòng cấm cho Obermair. Cầu thủ đang chơi tại Bundesliga 2 nhanh chân sút bóng vào góc hiểm, đưa Philippines dẫn trước 1-0.

Nhưng vận may không mỉm cười với Philippines ở tình huống diễn ra cuối hiệp một. Phút 14, cú sút từ ngoài vòng cấm của Boboev đưa bóng đập trúng một hậu vệ Philippines đi đổi hướng, khiến thủ môn Mendoza phải bó tay. Tajikistan gỡ hòa 1-1.

Sau bàn gỡ, tuyển Tajikistan lại lùi thấp đội hình chơi phòng ngự. Hệ thống phòng ngự tầng lớp của đội chủ nhà khiến Philippines gặp nhiều khó khăn. Đội khách dù sở hữu đội hình chất lượng nhưng lại tấn công tương đối rời rạc. Các vị trí không đạt được sự nhuần nhuyễn cao độ trong các tình huống phối hợp.

Tuyển Philippines (áo xanh) không thế lật ngược thế cờ

Những pha treo bóng khá đơn điệu của tuyển Philippines hết lần này đến lần khác bị hàng thủ Tajikistan hóa giải. Tỉ số 1-1 được giữ nguyên đến hết 90 phút thi đấu. Khép lại bảng đấu, tuyển Philippines ngậm ngùi xếp thứ 2 do kém về hiệu số bàn thắng bại. Đại diện Đông Nam Á chấp nhận vắng mặt tại Asian Cup 2027 và nhìn Tajikistan giành quyền đi tiếp.