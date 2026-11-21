U17 Việt Nam để lại dấu ấn lớn trong ngày ra quân U17 World Cup 2026.

Dù để thua 2-3 trước U17 Bỉ, đội tuyển U17 Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh trong ngày ra quân U17 World Cup 2026 với 2 siêu phẩm của Lê Sỹ Bách và Chu Ngọc Nguyễn Lực.

FIFA trong bài viết sau trận đấu đã dành lời khen ngợi cho U17 Việt Nam đồng thời cho rằng U17 Bỉ đã phải trải qua những thời điểm khó khăn:

"U17 Bỉ đã phải trải qua một phen "hú vía" để khởi đầu chiến dịch U17 World Cup 2026. U17 Việt Nam là đội mở tỉ số trong trận ra quân tại giải đấu, khi Lê Sỹ Bách thực hiện cú đánh gót điệu nghệ từ một tình huống phạt góc, đưa bóng vào góc cao bên trái khung thành.

U17 Việt Nam thi đấu kiên cường trước đối thủ mạnh.

Những phút tiếp theo, đại diện châu Âu chiếm ưu thế và lật ngược thế cờ: Tinus Moorthamer tung cú sút uy lực bằng chân phải để ghi bàn, trước khi Kiyan Achahbar dứt điểm quyết đoán từ đường chuyền ngược lại của Xander Dierckx. Anthony Philips nới rộng cách biệt bằng một pha di chuyển và dứt điểm tinh tế.

Dù Chu Ngọc Nguyễn Lực đã thắp lên hy vọng cho U17 Việt Nam bằng bàn thắng trực tiếp từ một quả phạt góc, nhưng U17 Bỉ vẫn bảo toàn được lợi thế để giành chiến thắng chung cuộc".

Trong trận đấu còn lại của bảng đấu, U17 Mali đánh bại U17 New Zealand với tỉ số 3-0. Như vậy, U17 Việt Nam tạm thời xếp thứ ba bảng G U17 World Cup 2026. Đoàn quân áo đỏ sẽ gặp U17 New Zealand ở lượt trận thứ hai vòng bảng.

BXH Bảng G U17 World Cup 2026

Highlights U17 Việt Nam 2-3 U17 Bỉ - U17 World Cup 2026