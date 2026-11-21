U17 Việt Nam có cơ hội cạnh tranh tấm vé vào vòng 1/16 U17 World Cup 2026.

Chơi một trận đấu đầy tự tin và quyết tâm, đội tuyển U17 Việt Nam ghi được 2 bàn thắng và lưới U17 Bỉ trong ngày ra quân U17 World Cup 2026. Dù để thua với tỉ số 2-3, đoàn quân áo đỏ vẫn xứng đáng với những lời khen ngợi.

Bên cạnh đó, việc chỉ thua sát nút trước một đối thủ mạnh cũng giúp U17 Việt Nam có thêm cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp. Bởi U17 World Cup 2026 ngoài 2 tấm vé ở mỗi bảng đấu cho 2 đội đứng đầu bảng còn có tới 8 vé vớt cho 8 đội xếp thứ ba xuất sắc.

BXH Bảng G U17 World Cup 2026

Trên BXH thành tích các đội xếp thứ ba, U17 Việt Nam hiện đứng thứ 6. Thầy trò HLV Cristiano Roland có 0 điểm, hiệu số -1, ghi được 2 bàn thắng, nhận 3 bàn thua, điểm fair-play là -1 (nhận 1 thẻ vàng).

Thành tích này giúp U17 Việt Nam tạm xếp trên những đội bóng quen thuộc như U17 Argentina, U17 Trung Quốc, U17 Uzbekistan hay U17 Saudi Arabia. Nếu duy trì được vị trí, đoàn quân áo đỏ sẽ giành tấm vé lọt vào vòng 1/16 U17 World Cup 2026.

BXH thành tích các đội xếp thứ ba (U17 Việt Nam có điểm fair-play tốt hơn U17 Saudi Arabia)

Để bảo toàn được vị trí, mục tiêu dành cho thầy trò HLV Cristiano Roland là đạt kết quả thật tốt trong 2 trận đấu tiếp theo gặp U17 New Zealand và U17 Mali. Trong đó, cuộc đọ sức với U17 New Zealand được giới chuyên môn đánh giá là cơ hội lớn nhất để U17 Việt Nam có được 1 chiến thắng.

U17 Việt Nam có cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp

9 năm trước, bóng đá Việt Nam cũng từng đối đầu với New Zealand khi lần đầu tiên tận hưởng bầu không khí World Cup ở sân bóng 11 người. Khi ấy, U20 Việt Nam đã thi đấu rất tốt nhưng lại bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn và chỉ có kết quả hòa 0-0 với U20 New Zealand. Liệu lần này U17 Việt Nam có thể làm tốt hơn và tự mở ra cho mình cánh cửa lọt vào vòng knock-out?

Highlights U17 Việt Nam 2-3 U17 Bỉ - U17 World Cup 2026

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