FIFA ra thông báo bất ngờ, AFC phải hủy 2 kỳ Asian Cup, tuyển Việt Nam có bị ảnh hưởng không?

Theo đó, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa đề nghị Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) thay đổi lịch tổ chức Asian Cup, chuyển từ năm lẻ sang năm chẵn.

Điều này khiến quy trình tìm đội chủ nhà đăng cai hai kỳ Asian Cup 2031 và 2035 vốn đang được AFC tiến hành sẽ phải hủy bỏ. Điều này đồng nghĩa sẽ không có giải vô địch châu Á được diễn ra vào hai năm nói trên. Lý do đến từ việc FIFA muốn điều chỉnh lịch thi đấu toàn cầu, trong đó các giải châu lục như Asian Cup sẽ được đưa sang các năm chẵn để tránh xung đột với hệ thống giải quốc tế mới.

Tuyển Việt Nam từng có 2 lần lọt vào tứ kết Asian Cup vào các năm 2097 và 2019.

Quyết định này không chỉ đơn thuần là thay đổi mốc thời gian, mà kéo theo hàng loạt hệ lụy. Toàn bộ quá trình đấu thầu đăng cai Asian Cup 2031 - vốn đã được nhiều quốc gia chuẩn bị kỹ lưỡng - giờ bị “đóng băng”.

Những ứng viên như Ấn Độ, vốn đã chi mạnh tay cho kế hoạch đăng cai, rơi vào thế bị động. Mọi việc sẽ phải tạm dừng chờ đến khi AFC ra thông báo chính thức về thời gian mới giải đấu được diễn ra.

AFC cho biết, một chu kỳ đấu thầu mới chỉ được kích hoạt khi FIFA hoàn tất lịch thi đấu quốc tế và xác nhận khung thời gian chính thức.

Nhiều khả năng, sau kỳ Asian Cup 2027, người hâm mộ nhiều khả năng phải chờ đến tận năm 2032 mới được chứng kiến giải đấu trở lại. Quãng nghỉ giữa hai giải đấu sẽ lên tới 5 năm, thay vì chu kỳ 4 năm quen thuộc.

Trong lộ trình phát triển được đặt ra, VFF đặt mục tiêu tuyển Việt Nam được liên tục tham dự và tiến sâu ở các kỳ Asian Cup trong tương lai.

Asian Cup ra đời từ năm 1956 và duy trì chu kỳ 4 năm/lần cho đến năm 2004. Sau đó, AFC quyết định chuyển sang tổ chức giải vào năm lẻ từ 2007. Đây chính là giải đấu mà Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia cùng đăng cai. Từ đó đến nay, giải đấu duy trì chu kỳ 4 năm/lần. Chỉ riêng Asian Cup 2023 do phải đổi chủ từ Trung Quốc sang Qatar nên được tổ chức vào tháng 1/2024.

Việc chuyển sang năm lẻ trước đây từng được xem là giải pháp “né lịch” với bóng đá thế giới, tránh trùng với Euro. Nhưng giờ đây, FIFA lại muốn kéo Asian Cup quay trở lại quỹ đạo năm chẵn. Điều này khiến người hâm mộ lo lắng liệu sức hút của giải vô địch châu Á có bị ảnh hưởng khi tổ chức trùng thời gian với những giải đấu của châu lục khác.

Với tuyển Việt Nam, trước mắt sự chuẩn bị cho Asian Cup 2027 sẽ không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên sau đó việc phải chờ tới 5 năm cho kỳ Asian Cup tiếp theo có thể khiến VFF phải tính toán lại kế hoạch thi đấu cho ĐTQG, sao cho phù hợp với tình hình mới.