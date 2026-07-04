FIFA quyết định phũ phàng, Messi bị tước mất kỷ lục

Messi đã không có thêm kỷ lục mới.

Phút 111 của trận đấu giữa Argentina và Cabo Verde, mành lưới Cabo Verde rung lên lần thứ ba. Messi đá phạt góc, Romero bật cao đánh đầu và bàn thắng đến với các cầu thủ Argentina. Tuy nhiên, FIFA sau khi xem xét kỹ lại tình huống đã xác định cầu thủ Diney Borges bên phía Cabe Verde phản lưới nhà.

Cách thức xác định tình huống là ghi bàn hay phản lưới của FIFA thường dựa vào đường bóng. Romero đúng là có đánh đầu nhưng trái bóng khi chạm vào tay Diney Borges đã đi đổi hướng và hướng vào khung thành và giúp Argentina có bàn thắng.

Bóng chạm tay Diney Borges (cầu thủ số 3 bên phía Cabo Verde) trước khi đi vào lưới

Với việc xác định Diney phản lưới nhà, FIFA cũng xóa luôn pha kiến tạo của Messi. Như vậy, El Pulga vẫn dừng lại ở con số 8 pha kiến tạo tại World Cup, bằng với Maradona và chưa thể lập kỷ lục mới.

Messi vẫn chưa thể vượt qua Maradona

Tuy nhiên, cơ hội gia tăng thành tích để độc chiếm kỷ lục kiến tạo dành cho Messi vẫn còn nguyên. Đội tuyển Argentina đã có mặt tại vòng 1/8 và sẽ đối đầu với Ai Cập (23h00 ngày 7/7).