8 cặp đấu của vòng 1/8 World Cup 2026 đã được xác định.

16 cái tên lọt vào vòng 1/8 World Cup 2026 đã được xác định. Châu Âu có 7 đại diện góp mặt bao gồm: Pháp, Na Uy, Anh, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Bỉ và Thụy Sĩ. Nam Mỹ còn 4 cái tên: Argentina, Brazil, Colombia và Paraguay. 3 nước chủ nhà Mexico, Canada và Mỹ cùng đều vượt qua vòng 1/16. Châu Phi có 2 đội lọt tới vòng 1/8 là Maroc và Ai Cập.

Rất đáng tiếc khi châu Á không còn đội bóng nào hiện tại tại World Cup 2026. Ở vòng 1/16, Nhật Bản thua ngược 1-2 trước Brazil với bàn thua trong những phút bù giờ. Còn Australia thất bại trong loạt luân lưu 11m trước Ai Cập.

Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha là cuộc "nội chiến" duy nhất giữa các đại diện châu Âu tại vòng 1/8

Lịch thi đấu vòng 1/8 World Cup 2026

Ngày Giờ Cặp đấu SVĐ 5/7 00h00 Canada vs Maroc NRG Stadium, Houston 5/7 04h00 Paraguay vs Pháp Lincoln Financial Field, Philadelphia 6/7 03h00 Brazil vs Na Uy MetLife Stadium, East Rutherford 6/7 07h00 Mexico vs Anh Estadio Azteca, Mexico City 7/7 02h00 Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha AT&T Stadium, Arlington 7/7 07h00 Mỹ vs Bỉ Lumen Field, Seattle 7/7 23h00 Argentina vs Ai Cập Mercedes-Benz Stadium, Atlanta 8/7 03h00 Thụy Sĩ vs Colombia BC Place, Vancouver

Nhánh thi đấu vòng 1/8 World Cup 2026