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Lịch thi đấu vòng 1/8 World Cup 2026

KDH
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8 cặp đấu của vòng 1/8 World Cup 2026 đã được xác định.

16 cái tên lọt vào vòng 1/8 World Cup 2026 đã được xác định. Châu Âu có 7 đại diện góp mặt bao gồm: Pháp, Na Uy, Anh, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Bỉ và Thụy Sĩ. Nam Mỹ còn 4 cái tên: Argentina, Brazil, Colombia và Paraguay. 3 nước chủ nhà Mexico, Canada và Mỹ cùng đều vượt qua vòng 1/16. Châu Phi có 2 đội lọt tới vòng 1/8 là Maroc và Ai Cập.

Rất đáng tiếc khi châu Á không còn đội bóng nào hiện tại tại World Cup 2026. Ở vòng 1/16, Nhật Bản thua ngược 1-2 trước Brazil với bàn thua trong những phút bù giờ. Còn Australia thất bại trong loạt luân lưu 11m trước Ai Cập.

Lịch thi đấu vòng 1/8 World Cup 2026 - Ảnh 1.

Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha là cuộc "nội chiến" duy nhất giữa các đại diện châu Âu tại vòng 1/8

Lịch thi đấu vòng 1/8 World Cup 2026

Ngày

Giờ

Cặp đấu

SVĐ

5/7

00h00

Canada vs Maroc

NRG Stadium, Houston

5/7

04h00

Paraguay vs Pháp

Lincoln Financial Field, Philadelphia

6/7

03h00

Brazil vs Na Uy

MetLife Stadium, East Rutherford

6/7

07h00

Mexico vs Anh

Estadio Azteca, Mexico City

7/7

02h00

Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha

AT&T Stadium, Arlington

7/7

07h00

Mỹ vs Bỉ

Lumen Field, Seattle

7/7

23h00

Argentina vs Ai Cập

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

8/7

03h00

Thụy Sĩ vs Colombia

BC Place, Vancouver

Nhánh thi đấu vòng 1/8 World Cup 2026

Lịch thi đấu vòng 1/8 World Cup 2026 - Ảnh 2.
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World Cup

world cup 2026

Tây Ban Nha

Argentina

Anh

Bồ Đào Nha

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