16 cái tên lọt vào vòng 1/8 World Cup 2026 đã được xác định. Châu Âu có 7 đại diện góp mặt bao gồm: Pháp, Na Uy, Anh, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Bỉ và Thụy Sĩ. Nam Mỹ còn 4 cái tên: Argentina, Brazil, Colombia và Paraguay. 3 nước chủ nhà Mexico, Canada và Mỹ cùng đều vượt qua vòng 1/16. Châu Phi có 2 đội lọt tới vòng 1/8 là Maroc và Ai Cập.
Rất đáng tiếc khi châu Á không còn đội bóng nào hiện tại tại World Cup 2026. Ở vòng 1/16, Nhật Bản thua ngược 1-2 trước Brazil với bàn thua trong những phút bù giờ. Còn Australia thất bại trong loạt luân lưu 11m trước Ai Cập.
Lịch thi đấu vòng 1/8 World Cup 2026
Ngày
Giờ
Cặp đấu
SVĐ
5/7
00h00
Canada vs Maroc
NRG Stadium, Houston
5/7
04h00
Paraguay vs Pháp
Lincoln Financial Field, Philadelphia
6/7
03h00
Brazil vs Na Uy
MetLife Stadium, East Rutherford
6/7
07h00
Mexico vs Anh
Estadio Azteca, Mexico City
7/7
02h00
Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha
AT&T Stadium, Arlington
7/7
07h00
Mỹ vs Bỉ
Lumen Field, Seattle
7/7
23h00
Argentina vs Ai Cập
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
8/7
03h00
Thụy Sĩ vs Colombia
BC Place, Vancouver