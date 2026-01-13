FIFA khen ngợi 2 ngôi sao U23 Việt Nam: Đình Bắc được gọi tên, người còn lại là ai?

Theo đó, trang facebook FIFA World Cup mới đây đã đăng tải hình ảnh của tiền đạo Đình Bắc và thủ môn Trung Kiên, với lời khen ngợi dành cho bộ đôi này sau màn trình diễn ấn tượng vào rạng sáng nay (13/1).

FIFA dành lời khen ngợi cho khả năng cứu thua của Trung Kiên và dứt điểm của Đình Bắc.

Ở trận thắng U23 Ả Rập Xê Út 1-0, Trung Kiên đã phải đối mặt với 26 cú dứt điểm, trong đó có 7 lần bóng đí trúng khung thành. Tuy nhiên tất cả đều bị thủ môn U23 Việt Nam chặn đứng.

"Phải thừa nhận rằng thủ môn của U23 Việt Nam hôm nay đã có trận đấu trên cả tuyệt vời. Chúng tôi đã dứt điểm rất nhiều, thực hiện đủ các phương án tấn công, nhưng cậu ấy luôn duy trì được sự tập trung cực cao.

Đó là thủ môn rất giàu kinh nghiệm. Cậu ấy biết cách làm chậm nhịp độ trận đấu vào những thời điểm cần thiết để giảm bớt sự hưng phấn của chúng tôi. Tuy nhiên, điều này cũng là dễ hiểu vì U23 Việt Nam chỉ cần kết quả hòa là đủ để đạt được mục tiêu của mình.

Xin chúc mừng cậu ấy và chúc mừng U23 Việt Nam. Các bạn đã đạt được kết quả thực sự quan trọng và xứng đáng với vị trí dẫn đầu bảng đấu này", HLV Luigi Biagio của U23 Ả Rập Xê Út dành cho thủ môn Trung Kiên.

Trung Kiên chỉ để lọt lưới 1 bàn sau 3 trận vòng bảng.

Trong khi đó, Đình Bắc chính là cầu thủ đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Vào sân thay người trong hiệp 2, tiền đạo này nhanh chóng đáp lại niềm tin nơi HLV Kim Sang-sik với pha làm bàn đẳng cấp thế giới.

Phút 64, từ một pha lên bóng nhanh, Đình Bắc mạnh dạn đột phá thẳng vào khu cấm địa. Dù góc sút cực hẹp, tiền đạo của U23 Việt Nam vẫn tung cú dứt điểm quyết đoán bằng chân trái, đưa bóng găm thẳng vào lưới trong sự sững sờ của thủ môn đối phương.

Đình Bắc giúp U23 Việt Nam ghi bàn ngay ở cú sút trúng đích đầu tiên trong trận đấu.

Màn tỏa sáng của Đình Bắc, Trung Kiên và tập thể U23 Việt Nam đã mang tới niềm vui lớn cho người hâm mộ nước nhà. Lần đầu tiên trong lịch sử, U23 Việt Nam toàn thắng cả 3 trận và giành ngôi nhất bảng tại VCK U23 châu Á.

Và dù có chạm trán đối thủ nào ở tứ kết, chắc chắn các khán giả đều kỳ vọng U23 Việt Nam sẽ tiếp tục thể hiện phong độ cao, qua đó tiếp tục tiến sâu.