FIFA gọi tên Công Phượng, đu trend "Phở anh Hai", "số 10 Đan Phượng" theo cách không ngờ tới

Theo đó, vào tối 4/11, trang chủ FIFA World Cup bất ngờ có bài đăng bằng tiếng Việt với nội dung đu trend “số 10 Đan Phượng” trong tựa game “Tiệm Phở của anh Hai” đang gây sốt mạng xã hội.

Bài đăng này chơi chữ khá thú vị khi nhắc đến “số 10 Công Phượng” và nhanh chóng thu về lượng tương tác lớn.

Bài đăng trên trang chủ FIFA nhận được lượng tương tác lớn nhờ cách chơi chữ thú vị.

Hiện tượng “Phở Anh Hai” bắt nguồn từ một tựa game indie Việt Nam có tên “Tiệm Phở của anh Hai” (Brother Hai’s Pho Restaurant), do một sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội phát triển trên nền tảng Godot.

Game được phát hành miễn phí trên itch.io, hỗ trợ cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Trong đó, người chơi vào vai một chủ quán phở tên anh Hai tại vùng ngoại ô Hà Nội, điều hành quán ăn với những tình tiết vừa đời thường vừa kỳ quái. Trò chơi có nhiều kết thúc khác nhau, pha trộn yếu tố kinh dị và hài hước, khiến người chơi vừa tò mò vừa thích thú.

Sự gần gũi trong hình ảnh, từ bảng hiệu quán phở, ghế nhựa xanh, tường gạch hoa cho tới tiếng xe máy, quẩy nóng, khiến game nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ. Dù “Phở anh Hai” chỉ là sản phẩm ảo, cụm từ “Số 10 Đan Phượng” (địa chỉ hư cấu trong game) lại leo top tìm kiếm Google, bản đồ và các ứng dụng đặt đồ ăn. Chỉ trong vài ngày, hàng loạt streamer, TikToker và cộng đồng mạng thi nhau trải nghiệm, chế meme, khiến “Phở anh Hai” trở thành hiện tượng văn hóa mạng.