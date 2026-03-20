FIFA đứng ra tổ chức giải đấu cho Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam sẽ hưởng lợi lớn?

Theo thông báo chính thức từ FIFA, giải đấu mang tên FIFA ASEAN Cup sẽ được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2026. Thời gian tổ chức dự kiến vào tháng 9 và tháng 10/2026.

Thời điểm tổ chức FIFA ASEAN Cup hứa hẹn mang tới lợi ích cho đội tuyển Việt Nam. Bởi trong 2 tháng 9 và 10, FIFA đều có thời gian cho lịch thi đấu quốc tế chính thức với tổng cộng 4 trận đấu. Ở chiều ngược lại, AFF Cup 2026 (giải đấu cho LĐBĐ Đông Nam Á tổ chức) diễn ra trong 2 tháng 7 và 8 - vốn không nằm trong lịch thi đấu của FIFA.

FIFA đã chốt lịch tổ chức FIFA ASEAN Cup 2026

Nên biết, các trận đấu thuộc AFF Cup từ trước tới nay thường chỉ được ghi nhận là giao hữu quốc tế không thuộc lịch FIFA và được tính điểm theo hệ số 5. Đây cũng là hệ số thấp nhất dành cho những trận đấu quốc tế. Còn FIFA ASEAN Cup nếu nằm trong lịch FIFA sẽ được tính hệ số ít nhất là 10 - gấp đôi so với AFF Cup.

Để so sánh, khi đánh bại Campuchia ở vòng bảng AFF Cup 2020 (hệ số 5), đội tuyển Việt Nam được cộng 1,41 điểm trên BXH FIFA. Nhưng khi vượt qua Campuchia tại trận giao hữu hồi tháng 3/2025 (hệ số 10), đoàn quân áo đỏ được cộng tới 2,72 điểm. Thi đấu càng nhiều trận, chênh lệch tổng điểm thu được càng lớn.

Một trong những mục tiêu mà đội tuyển Việt Nam đang hướng tới là trở lại top 100 trên BXH FIFA. FIFA ASEAN Cup 2026 hoàn toàn có thể trở thành nơi đoàn quân áo đỏ kiếm được những điểm số quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu này.

Đội tuyển Việt Nam có thể cải thiện thứ hạng nhờ FIFA ASEAN Cup 2026

Trong giai đoạn HLV Park Hang-seo cầm quân, tuyển Việt Nam từng có nhiều năm liền vững vàng trong top 100 thế giới. Nhưng chuỗi thành tích không tốt dưới thời HLV Troussier đã khiến thứ hạng của tuyển Việt Nam tụt dốc chóng mặt trong những tháng đầu năm 2024 - từ 94 xuống 115.

HLV Kim Sang-sik với những nỗ lực của mình đã giúp "Những chiến binh Sao Vàng" cải thiện vị trí và hiện đã leo lên thứ 108. Dự kiến sau khi được FIFA "trả điểm" nhờ được xử thắng Malaysia, đội tuyển Việt Nam sẽ tăng thêm 5 bậc để vươn lên hạng 103 thế giới.