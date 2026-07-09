FIFA công bố danh sách cảnh báo trước tứ kết World Cup: Anh, Pháp lo "sốt vó", Argentina ung dung

FIFA đã công bố danh sách những cầu thủ thuộc diện "cảnh báo" trước thềm vòng tứ kết World Cup 2026.

Danh sách "cảnh báo" bao gồm những cầu thủ đã nhận 1 thẻ vàng và sẽ bị treo giò ở trận đấu tiếp theo nếu nhận thêm thẻ vàng. Trong số 8 đội lọt vào tứ kết World Cup 2026, Maroc là đội có nhiều cầu thủ trong diện "cảnh báo" với 5 trường hợp: Issa Diop, Achraf Hakimi, Redouane Halhal, Bilal El Khannouss, Azzedine Ounahi.

2 ứng viên vô địch là Anh và Pháp cũng đối mặt với nguy cơ thiệt quân không hề nhỏ. Đội tuyển Anh có 4 trường hợp đã nhận 1 thẻ vàng là Jude Bellingham, Declan Rice, Marc Guehi, Nico O’Reilly. Đây đều là những nhân tố chủ chốt trong đội hình của HLV Tuchel. Ngoài ra, Tam sư còn thiếu vắng hậu vệ Quansah do nhận thẻ đỏ ở trận gặp Mexico.

Jude Bellingham sẽ bị treo giò nếu nhận thêm thẻ vàng

Đội tuyển Pháp đã cố gắng kháng cáo tấm thẻ vàng cho Michael Olise nhưng không thành. "Gà trống Gô-loa" có 3 cầu thủ nằm trong diện "cảnh báo" gồm Michael Olise, Manu Kone, Bradley Barcola.

Trái ngược với Anh và Pháp, 2 đội Tây Ban Nha và Argentina tương đối dễ thở. Argentina chỉ có 1 cái tên đã nhận 1 thẻ vàng là hậu vệ Gonzalo Montiel. Tây Ban Nha cũng có 1 trường hợp là Ferran Torres.

Danh sách các cầu thủ sẽ bị treo giò nếu nhận thêm thẻ vàng ở tứ kết World Cup Maroc: Issa Diop, Achraf Hakimi, Redouane Halhal, Bilal El Khannouss, Azzedine Ounahi Pháp: Michael Olise, Manu Kone, Bradley Barcola Tây Ban Nha: Ferran Torres Bỉ: Brandon Mechele Na Uy: Antonio Nusa Anh: Jude Bellingham, Declan Rice, Marc Guehi, Nico O’Reilly Argentina: Gonzalo Montiel Thụy Sĩ: Granit Xhaka, Denis Zakaria, Miro Muheim

Lịch thi đấu vòng tứ kết World Cup 2026