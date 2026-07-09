  Về trang chủ

FIFA công bố danh sách cảnh báo trước tứ kết World Cup: Anh, Pháp lo "sốt vó", Argentina ung dung

Chewy
|

FIFA đã công bố danh sách những cầu thủ thuộc diện "cảnh báo" trước thềm vòng tứ kết World Cup 2026.

Danh sách "cảnh báo" bao gồm những cầu thủ đã nhận 1 thẻ vàng và sẽ bị treo giò ở trận đấu tiếp theo nếu nhận thêm thẻ vàng. Trong số 8 đội lọt vào tứ kết World Cup 2026, Maroc là đội có nhiều cầu thủ trong diện "cảnh báo" với 5 trường hợp: Issa Diop, Achraf Hakimi, Redouane Halhal, Bilal El Khannouss, Azzedine Ounahi.

2 ứng viên vô địch là Anh và Pháp cũng đối mặt với nguy cơ thiệt quân không hề nhỏ. Đội tuyển Anh có 4 trường hợp đã nhận 1 thẻ vàng là Jude Bellingham, Declan Rice, Marc Guehi, Nico O’Reilly. Đây đều là những nhân tố chủ chốt trong đội hình của HLV Tuchel. Ngoài ra, Tam sư còn thiếu vắng hậu vệ Quansah do nhận thẻ đỏ ở trận gặp Mexico.

FIFA công bố danh sách cảnh báo trước tứ kết World Cup: Anh, Pháp lo "sốt vó", Argentina ung dung - Ảnh 1.

Jude Bellingham sẽ bị treo giò nếu nhận thêm thẻ vàng

Đội tuyển Pháp đã cố gắng kháng cáo tấm thẻ vàng cho Michael Olise nhưng không thành. "Gà trống Gô-loa" có 3 cầu thủ nằm trong diện "cảnh báo" gồm Michael Olise, Manu Kone, Bradley Barcola.

Trái ngược với Anh và Pháp, 2 đội Tây Ban Nha và Argentina tương đối dễ thở. Argentina chỉ có 1 cái tên đã nhận 1 thẻ vàng là hậu vệ Gonzalo Montiel. Tây Ban Nha cũng có 1 trường hợp là Ferran Torres.

Danh sách các cầu thủ sẽ bị treo giò nếu nhận thêm thẻ vàng ở tứ kết World Cup

Maroc: Issa Diop, Achraf Hakimi, Redouane Halhal, Bilal El Khannouss, Azzedine Ounahi

Pháp: Michael Olise, Manu Kone, Bradley Barcola

Tây Ban Nha: Ferran Torres

Bỉ: Brandon Mechele

Na Uy: Antonio Nusa

Anh: Jude Bellingham, Declan Rice, Marc Guehi, Nico O’Reilly

Argentina: Gonzalo Montiel

Thụy Sĩ: Granit Xhaka, Denis Zakaria, Miro Muheim

Lịch thi đấu vòng tứ kết World Cup 2026

Ngày

Giờ

Cặp đấu

SVĐ

10/7

03h00

Pháp vs Maroc

Gillette Stadium

11/7

02h00

Tây Ban Nha vs Bỉ

SoFi Stadium

12/7

04h00

Na Uy vs Anh

Hard Rock Stadium

12/7

08h00

Argentina vs Thụy Sĩ

Arrowhead Stadium

Messi sẽ bị tước đặc quyền tại đội tuyển Argentina?
Tags

World Cup

world cup 2026

jude bellingham

Tây Ban Nha

Argentina

pháp

Anh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại