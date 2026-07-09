FIFA công bố danh sách cảnh báo trước tứ kết World Cup: Anh, Pháp lo "sốt vó", Argentina ung dung

Danh sách "cảnh báo" bao gồm những cầu thủ đã nhận 1 thẻ vàng và sẽ bị treo giò ở trận đấu tiếp theo nếu nhận thêm thẻ vàng. Trong số 8 đội lọt vào tứ kết World Cup 2026, Maroc là đội có nhiều cầu thủ trong diện "cảnh báo" với 5 trường hợp: Issa Diop, Achraf Hakimi, Redouane Halhal, Bilal El Khannouss, Azzedine Ounahi.
2 ứng viên vô địch là Anh và Pháp cũng đối mặt với nguy cơ thiệt quân không hề nhỏ. Đội tuyển Anh có 4 trường hợp đã nhận 1 thẻ vàng là Jude Bellingham, Declan Rice, Marc Guehi, Nico O’Reilly. Đây đều là những nhân tố chủ chốt trong đội hình của HLV Tuchel. Ngoài ra, Tam sư còn thiếu vắng hậu vệ Quansah do nhận thẻ đỏ ở trận gặp Mexico.
Đội tuyển Pháp đã cố gắng kháng cáo tấm thẻ vàng cho Michael Olise nhưng không thành. "Gà trống Gô-loa" có 3 cầu thủ nằm trong diện "cảnh báo" gồm Michael Olise, Manu Kone, Bradley Barcola.
Trái ngược với Anh và Pháp, 2 đội Tây Ban Nha và Argentina tương đối dễ thở. Argentina chỉ có 1 cái tên đã nhận 1 thẻ vàng là hậu vệ Gonzalo Montiel. Tây Ban Nha cũng có 1 trường hợp là Ferran Torres.
Danh sách các cầu thủ sẽ bị treo giò nếu nhận thêm thẻ vàng ở tứ kết World Cup
Maroc: Issa Diop, Achraf Hakimi, Redouane Halhal, Bilal El Khannouss, Azzedine Ounahi
Pháp: Michael Olise, Manu Kone, Bradley Barcola
Tây Ban Nha: Ferran Torres
Bỉ: Brandon Mechele
Na Uy: Antonio Nusa
Anh: Jude Bellingham, Declan Rice, Marc Guehi, Nico O’Reilly
Argentina: Gonzalo Montiel
Thụy Sĩ: Granit Xhaka, Denis Zakaria, Miro Muheim
Lịch thi đấu vòng tứ kết World Cup 2026
Ngày
Giờ
Cặp đấu
SVĐ
10/7
03h00
Pháp vs Maroc
Gillette Stadium
11/7
02h00
Tây Ban Nha vs Bỉ
SoFi Stadium
12/7
04h00
Na Uy vs Anh
Hard Rock Stadium
12/7
08h00
Argentina vs Thụy Sĩ
Arrowhead Stadium