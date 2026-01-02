FIFA chốt ngày cập nhật BXH, đội tuyển Việt Nam sẽ được “trả lại” điểm số khổng lồ từ Malaysia?

FIFA mới đây đã chốt thời điểm cập nhật dữ liệu BXH đầu năm 2026 là ngày 19/1. Ở đợt cập nhật này, giới chuyên môn chờ đợi đội tuyển Việt Nam sẽ được “trả lại” điểm số bị tước mất từ trận thua 0-4 trước Malaysia thuộc khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027.

Đội tuyển Việt Nam sẽ được nhận lại điểm số từng bị trừ sau trận thua Malaysia

Trước đó trên BXH công bố ngày 19/12, FIFA đã trừ điểm đội tuyển Malaysia ở 3 trận đấu bị xử thua trước Singapore, Palestine và Cape Verde. Đây là 3 trận đấu mà tuyển Malaysia sử dụng những cầu thủ nhập tịch trái phép.

Ở chiều ngược lại, 3 đội Singapore, Palestine và Cape Verde được FIFA “cộng bù” những điểm số đã bị trừ trước đó. Số điểm cộng bù lớn đến nỗi góp phần giúp đội tuyển Palestine trở thành đội tăng điểm nhiều nhất thế giới trong đợt cập nhật dữ liệu ngày 19/12 (+14,18 điểm). Nhờ đó, họ tăng thêm 1 bậc lên hạng 95 thế giới, vượt qua Thái Lan.

Theo tính toán, đội tuyển Việt Nam từng bị trừ tới 13,99 điểm khi thua Malaysia vào tháng 6/2025. Trong cuộc đọ sức ấy, đội bóng áo vàng sử dụng tới 7 cầu thủ nhập tịch trái phép bao gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano. Và cả 7 cầu thủ này đều đã nhận án phạt từ FIFA.

Thời điểm hiện tại, LĐBĐ Malaysia vẫn đang nỗ lực kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao CAS. Nhưng gần như chắc chắn, việc bị xử thua 2 trận gặp Việt Nam và Nepal thuộc vòng loại Asian Cup 2027 là không thể tránh khỏi.

Nếu được xử thắng, đội tuyển Việt Nam ngoài việc được trả lại 13,99 điểm bị trừ còn nhận thêm số điểm cộng khá lớn. Bởi vòng loại Asian Cup 2027 được tính hệ số tới 25, vượt xa so với AFF Cup (hệ số 5).

Ước tính, số điểm mà tuyển Việt Nam tích lũy được trên BXH sau khi được xử thắng Malaysia là 1214,29 điểm. Số điểm này giúp đoàn quân áo đỏ leo thêm 3 bậc, từ vị trí thứ 107 lên thứ 104 thế giới, áp sát top 100.

Đội tuyển Malaysia sử dụng tới 7 cầu thủ nhập tịch khi thắng Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027

Thứ hạng FIFA vừa thể hiện tương đối sức mạnh của một ĐTQG, vừa là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến nhóm hạt giống trong việc bốc thăm các giải đấu cấp châu lục và thế giới. Năm 2017 khi nhậm chức HLV đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo từng đặt mục tiêu đầu tiên là đưa đoàn quân áo đỏ vào top 100 thế giới.

Trong nhiều năm dưới sự dẫn dắt của thầy Park, tuyển Việt Nam duy trì vị thế ổn định trong top 100. Đó cũng là giai đoạn “Những chiến binh Sao Vàng” đạt được chiến tích lịch sử là lọt vào vòng loại thứ ba World Cup và có được 1 chiến thắng.

Giới chuyên môn cũng như người hâm mộ kỳ vọng HLV Kim Sang-sik sau những thành công ở cấp độ khu vực Đông Nam Á sẽ giúp đội tuyển Việt Nam tỏa sáng tại đấu trường châu lục.