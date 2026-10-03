FIFA ASEAN Cup xuất hiện điều luật "lạ", tuyển Malaysia hưởng lợi lớn trước ngày đấu Việt Nam

Điều luật giúp tuyển Malaysia hưởng lợi.

Trận đấu cuối vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026, tiền đạo nhập tịch Bergson tỏa sáng với 2 pha lập công, góp phần giúp tuyển Malaysia thắng 6-0 trước Singapore. Đã có những lo ngại của người hâm mộ Malaysia khi Bergson nhận 1 thẻ vàng trong trận đấu này. Bởi trước đó, chân sút 35 tuổi từng nhận thẻ vàng ở trận gặp Bangladesh.

Bergson đã ghi được 4 bàn thắng tại FIFA ASEAN Cup 2026

Tuy nhiên, điều luật đặc biệt của FIFA ASEAN Cup đã giúp Bergson thoát khỏi án treo giò. Quy định ghi rõ: Tất cả các thẻ vàng đơn lẻ sau 2 lượt trận đầu tiên vòng bảng sẽ được xóa. Như vậy, Bergson trên thực tế đã được xóa thẻ vàng trong trận gặp Bangladesh. Vì thế, tiền đạo này không bị treo giò vì nhận 2 thẻ vàng và được góp mặt trong trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup gặp tuyển Việt Nam.

Việc xóa thẻ ngay từ vòng bảng là không thường gặp trong các giải đấu quốc tế. Tuy nhiên, FIFA ASEAN Cup với những đặc thù khi tổ chức trong quãng thời gian ngắn và không có vòng bán kết đã cho phép xóa thẻ sớm để các đội có lực lượng mạnh nhất cho trận đấu cuối cùng (chung kết hoặc tranh hạng ba).

Cả 2 đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ không thiếu vắng vị trí nào vì treo giò ở trận tranh hạng ba. Trận đấu diễn ra trên SVĐ Gelora Bung Karno (Indonesia) lúc 16h00 ngày 5/10.