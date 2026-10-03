Tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan theo kịch bản "nghẹt thở", xuất sắc giành HCV Asiad

Đoàn thể thao Việt Nam đã có tấm HCV thứ 3 tại Asiad 2026.

Tại trận chung kết nội dung cầu mây 4 người nữ, đội tuyển Việt Nam so tài với Thái Lan. Trận đấu này HLV Trần Thị Vui đưa ra đội hình gồm Nguyễn Thị My (2, đội trưởng) Nguyễn Thị Ngọc Yến (4) Nguyễn Thị Yến (11) Nguyễn Thị Ngọc Huyền(12).

Bước vào set đấu đầu tiên, tuyển Việt Nam nhập cuộc cực hay và nhanh chóng dẫn trước với tỉ số 6-2. Sau quãng thời gian hội ý, tuyển Thái Lan rút ngắn tỉ số xuống còn 6-7. Nhưng tuyển Việt Nam đã kịp thời lấy lại nhịp độ ghi điểm, gia tăng cách biệt và giành chiến thắng với tỉ số 15-11.

Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam có trận đấu xuất sắc

Sang set đấu thứ hai, tuyển Thái Lan thi đấu ấn tượng và liên tục duy trì khoảng cách điểm số. Ở thời điểm đang bị dẫn 13-8, tuyển Việt Nam bất ngờ có được chuỗi ghi liền 6 điểm để dẫn ngược lại 14-13. Đáng tiếc, các VĐV Việt Nam lại bỏ lỡ cơ hội ấn định tỉ số và để thua ngược 15-17.

Set 3 bắt đầu với sự hưng phấn của người Thái. Đội bạn sớm vươn lên dẫn trước 4-1. Trong tình thế ngặt nghèo, tuyển Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh khi tận dụng từng cơ hội để rút ngắn khoảng cách và rồi dẫn ngược lại 7-6.

Kể từ đây, tuyển Việt Nam không để cho đội bạn đảo ngược thế cờ nữa. Khoảng cách dần được nới rộng ra từ 1 điểm thành 2 rồi 3 điểm. Ở pha tấn công cuối cùng, VĐV Thái Lan đón cầu ra ngoài sân. Tuyển Việt Nam thắng 15-11 trong set 3 và giành luôn chiến thắng chung cuộc 2-1.

Niềm vui chiến thắng của đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam

Chiến thắng "nghẹt thở" này giúp tuyển cầu mây 4 người nữ Việt Nam giành tấm HCV Asiad 2026. Đây là HCV thứ 3 của đoàn thể thao Việt Nam tại Asiad 2026 và 2 trong số này đến từ các VĐV cầu mây. Một kỳ Asiad tuyệt vời của đội tuyển cầu mây Việt Nam.