FIFA ASEAN Cup: Tuyển Indonesia nhận tin dữ, ngôi sao trị giá 400 tỷ đồng chính thức vắng mặt

Đội tuyển Indonesia gặp bất lợi.

Truyền thông Italia đưa tin, hậu vệ Jay Idzes đã dính chấn thương trong trận đấu giữa Sassuolo và Juventus thuộc khuôn khổ vòng 4 Serie A cuối tuần qua. Trung vệ đội trưởng tuyển Indonesia bị rách cơ tứ đầu đùi trái ở mức độ vừa phải và đang bước vào quá trình hồi phục. Dự kiến, Jay Idzes sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 1 tháng.

Với chấn thương nói trên, Jay Idzes chính thức phải nói lời chia tay FIFA ASEAN Cup 2026. Anh sẽ ở lại CLB Sassuolo để chữa trị chấn thương và không tập trung cùng đội tuyển Indonesia.

Jay Idzes từng ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2026

Việc thiếu vắng Jay Idzes là tổn thất lớn với đội bóng xứ Vạn đảo. Trung vệ được định giá 14 triệu euro (khoảng hơn 400 tỷ đồng) là trụ cột cả về mặt chuyên môn lẫn tinh thần của tuyển Indonesia. Cầu thủ 26 tuổi đã đá chính trong tất cả các trận đấu tại vòng loại thứ ba và thứ tư World Cup 2026. Mùa giải 2026/27, cho đến trước khi dính chấn thương, Jay Idzes đá chính trong 3 trận đấu của Sassuolo tại đấu trường Serie A. Và trong cả 3 trận đấu này, Sassuolo đều bất bại.

HLV John Herdman sẽ phải có những điều chỉnh nơi hàng thủ tuyển Indonesia khi Jay Idzes vắng mặt. Tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội bóng xứ Vạn đảo nằm bảng ở A hạng đấu Premier cùng 3 đối thủ Malaysia, Singapore và Bangladesh. Trận ra quân, Indonesia sẽ chạm trán Singapore lúc 20h00 ngày 25/9.