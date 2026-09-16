Messi bất ngờ trở lại đội tuyển Argentina

Messi sẽ thi đấu trong loạt trận FIFA Days sắp tới.

Trang ESPN Argentina đưa tin, Messi sẽ trở lại đội tuyển Argentina trong loạt trận FIFA Days sắp tới. Quyết định này đến chỉ ít ngày sau khi El Pulga tuyên bố từ giã ĐTQG.

Tuy nhiên, không phải Messi đổi ý và tiếp tục thi đấu như bình thường cho đội tuyển Argentina. Kế hoạch mà LĐBĐ Argentina hướng đến là tổ chức trận đấu chia tay chính thức cho Messi với người hâm mộ tại quê nhà. Bởi trước đó, trận chung kết World Cup 2026 vốn diễn ra trên đấy Mỹ.

Messi sẽ có cơ hội chia tay người hâm mộ Argentina với 1 trận đấu tại quê nhà

Trong loạt FIFA Days sắp tới, đội tuyển Argentina có 3 trận đấu giao hữu trên sân nhà, lần lượt gặp Bolivia (30/9), Burkina Faso (3/10) và Benin (6/10). Hiện chưa rõ Messi sẽ tham dự cả 3 trận đấu hay chỉ xuất hiện ở 1 trong 3 trận.

Messi đã ra sân 207 trận và ghi 125 bàn thắng cho ĐTQG Argentina. Anh cùng với tuyển Argentina 1 lần vô địch (2022) và 2 lần á quân World Cup (2014, 2026). Bên cạnh đó là 2 chức vô địch Copa America (2021 và 2024). Messi cũng giữ kỷ lục là cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất và ghi nhiều bàn thắng nhất cho ĐTQG Argentina.