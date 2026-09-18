FIFA ASEAN Cup: Malaysia loại gần hết đội hình thua Việt Nam, điền tên 13 cầu thủ nhập tịch

Đội tuyển Malaysia đã công bố đội hình tham dự FIFA ASEAN Cup 2026.

Danh sách đội tuyển Malaysia

HLV Tan Cheng Hoe đã công bố danh sách 23 tuyển thủ Malaysia được đăng ký cho FIFA ASEAN Cup 2026. Điểm nhấn lớn nhất trong danh sách lần này là sự thay đổi cực lớn so với đội hình vừa tham dự AFF Cup 2026.

Dàn cầu thủ Malaysia vừa nhận thất bại trước Việt Nam tại bán kết AFF Cup 2026 gần như đã bị gạch tên hết. Chỉ một số vị trí còn trụ lại như thủ môn Azri Ghani, 2 hậu vệ Ubaidullah Shamsul, Faris Danish, tiền vệ Ezequiel Aguero và tiền đạo Pavithran Gunalan.

Tổng cộng 13 cầu thủ nhập tịch trải đều ở 3 tuyến được HLV Tan Cheng Hoe điền tên. Trong số này có 3 ngôi sao mới nhận quốc tịch Malaysia là Brad Tapp, Manuel Hidalgo và Bergson da Silva.

Danh sách đội tuyển Malaysia dự FIFA ASEAN Cup 2026

Nguyên nhân lớn nhất cho sự thay đổi nằm ở thời điểm tổ chức. Johor Darul Ta'zim – CLB giàu thành tích nhất lịch sử bóng đá Malaysia – đóng góp 10 tuyển thủ Malaysia dự FIFA ASEAN Cup. 2 CLB tên tuổi khác là Selangor và Terengganu đều đóng góp 3 cầu thủ. Còn nhớ tại AFF Cup 2026 vừa qua, 3 CLB này gần như đã nói không với HLV Tan Cheng Hoe.

Khác với AFF Cup, FIFA ASEAN Cup nằm hoàn toàn trong lịch thi đấu quốc tế FIFA Days. Do đó, các CLB bắt buộc phải nhả quân cho ĐTQG. Nhờ vậy đội tuyển Malaysia có thể mang tới giải đấu những cái tên tốt nhất.

Đội tuyển Malaysia mạnh đến đâu?

Có thể khẳng định, đội tuyển Malaysia tại FIFA ASEAN Cup 2026 còn xa mới đạt đến mức độ như họ từng thể hiện khi thắng Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027. Nhóm cầu thủ nhập tịch hiện tại chưa đạt tới đẳng cấp của 7 cái tên “nhập tịch lậu”. Nhưng so với trận thua Việt Nam 1-3 hồi tháng 3/2026 hay AFF Cup 2026, tuyển Malaysia đang sở hữu lực lượng đáng gờm hơn đáng kể.

Đội bóng áo vàng chào đón 3 nhân tố nhập tịch mới trải đều ở 3 tuyến là Brad Tapp, Manuel Hidalgo và Bergson da Silva. Trong đó, Bergson da Silva được mệnh danh là “máy ghi bàn” dù đã 35 tuổi. Mùa giải 2026/27, anh đã ghi được 6 bàn thắng chỉ sau 4 trận tại giải VĐQG Malaysia. Ngoài ra, Arif Aiman – tiền vệ từng lọt top 3 đề cử Cầu thủ xuất sắc nhất Châu Á – đang trở lại mạnh mẽ sau chấn thương kéo dài.

Bergson da Silva là tân binh của đội tuyển Malaysia

Nếu không tính giai đoạn có 7 cầu thủ “nhập tịch lậu”, đội tuyển Malaysia hiện đang nắm trong tay đội hình gần như mạnh nhất kể từ sau Asian Cup 2023.

Nhưng người có công lớn nhất giúp tuyển Malaysia lấy lại sự tự tin sau án phạt của FIFA phải kể đến HLV Tan Cheng Hoe. Với hiểu biết sâu sắc về bóng đá Malaysia cũng như Đông Nam Á cùng khả năng khích lệ tinh thần các học trò, ông Tan Cheng Hoe mang tới hi vọng về một giai đoạn mới cho đội bóng áo vàng.

Tại AFF Cup 2026, dù thiếu vắng nhiều trụ cột, tuyển Malaysia vẫn thi đấu có nét và khiến cả Việt Nam lẫn Thái Lan phải dè chừng. Giờ đây khi đầy đủ “binh hùng tướng mạnh”, HLV Tan Cheng Hoe sẵn sàng hướng đến chức vô địch FIFA ASEAN Cup.

Đội tuyển Malaysia nằm ở bảng A hạng đấu Premier cùng 3 đối thủ Indonesia, Bangladesh và Singapore. Trận ra quân của đội bóng áo vàng diễn ra lúc 16h00 ngày 25/9 gặp Bangladesh.