BXH Bóng đá Asiad: Tuyển Triều Tiên gián tiếp giúp Việt Nam giữ vững lợi thế

Tuyển Việt Nam có lợi thế trước lượt trận cuối cùng.

Lượt trận thứ hai vòng bảng môn bóng đá nữ Asiad 2026 đã khép lại. Đội tuyển nữ Việt Nam để thua với tỉ số 0-8 trước Nhật Bản. Với kết quả này, đoàn quân áo đỏ tạm xếp thứ 3 bảng E với 0 điểm sau 2 trận, bằng điểm với Thái Lan nhưng hơn về số bàn thắng.

Tuyển Việt Nam đã chắc chắn hết cơ hội cạnh tranh 1 trong 2 vị trí đầu bảng. Tuy nhiên, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc vẫn còn cửa giành vé nhờ suất dành cho 2 đội xếp thứ ba xuất sắc.

Xếp hạng bảng E môn bóng đá nữ Asiad 2026

Trên BXH thành tích các đội xếp thứ 3 lúc này, tuyển Việt Nam đứng thứ hai với thành tích tốt hơn tuyển Myanmar. 2 đội cùng chưa có điểm nào nhưng Myanmar có hiệu số bàn thắng kém hơn hẳn (-13 so với -9 của Việt Nam). Nguyên nhân lớn khiến tuyển Myanmar sở hữu hiệu số -13 chính là tuyển Triều Tiên. Ở lượt trận vừa kết thúc, tuyển Triều Tiên đã đánh bại Myanmar với tỉ số đậm đà 8-0.

Xếp hạng thành tích các đội xếp thứ ba (2 đội có thành tích tốt nhất lọt vào tứ kết)

Một lợi thế khác cho tuyển nữ Việt Nam là lịch thi đấu. Lượt trận cuối, tuyển nữ Myanmar sẽ gặp Bangladesh lúc 14h00 ngày 21/9 (giờ Việt Nam). Trong khi đó, tuyển Việt Nam gặp Thái Lan vào lúc 17h30 cùng ngày. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ nắm được cục diện cuộc đua trước khi bước vào trận đấu cuối cùng để qua đó có chiến lược hợp lý. Tất nhiên, điều quan trọng nhất với đoàn quân áo đỏ vẫn là một kết quả tốt trước Thái Lan để tự định đoạt tấm vé đi tiếp.