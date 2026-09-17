Chốt bảng đấu World Cup: Tuyển Việt Nam gặp đối thủ lạ từ châu Phi và Nam Mỹ

Danh sách các bảng đấu U15 World Cup đã được xác định.

Danh sách 32 bảng đấu của FIFA U15 World Cup & Festival 2026 đã được công bố. Đội tuyển U15 Việt Nam nằm ở bảng R cùng 5 đối thủ: Bosnia & Herzegovina, Brunei, Guyana, Iran và Mauritius. Trong số này, Brunei cùng đến từ khu vực Đông Nam Á như Việt Nam, Iran và Bosnia & Herzegovina khá quen thuộc trong làng bóng đá quốc tế. Còn Guyana và Mauritius là những cái tên tương đối "lạ".

Guyana nằm ở Nam Mỹ nhưng LĐBĐ Guyana lại trực thuộc khu vực CONCACAF (Bắc Trung Mỹ và Caribe). Mauritius là quốc đảo nằm ở Ấn Độ Dương và ĐTQG Mauritius góp mặt trong các giải đấu của LĐBĐ châu Phi.

Danh sách các bảng đấu của U15 World Cup 2026

Đội tuyển U15 Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV Hoàng Anh Tuấn. Nhà cầm quân người Khánh Hòa rất có duyên với bóng đá trẻ và từng đưa U20 Việt Nam giành quyền tham dự U20 World Cup 2017. Hiện tại, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng đang làm việc cùng với đội U16 Việt Nam.

HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ dẫn dắt U15 Việt Nam

Theo kế hoạch, U15 Việt Nam dự kiến hội quân từ ngày 1/10, có khoảng 3 tuần chuẩn bị trước khi bước vào ngày hội bóng đá trẻ thế giới diễn ra từ ngày 22 đến 31/10 tại Azerbaijan.

FIFA U15 World Cup & Festival 2026 là phiên bản đầu tiên của giải đấu dành cho lứa tuổi U15. FIFA mở cửa sân chơi này cho các đội tuyển nam thuộc toàn bộ 211 liên đoàn thành viên, hướng tới một trong những sự kiện bóng đá trẻ có quy mô lớn nhất thế giới.

Điểm đặc biệt của giải nằm ở thể thức thi đấu. Thay vì chơi 11 người trên sân tiêu chuẩn như bóng đá chuyên nghiệp, các trận đấu được tổ chức theo hình thức 8vs8 trên mặt sân có kích thước phù hợp với lứa tuổi. Mỗi đội dự kiến thi đấu hai trận trong một ngày, qua đó giúp các cầu thủ có nhiều cơ hội chạm bóng, xử lý tình huống và tích lũy kinh nghiệm trong thời gian ngắn.

Các đội tuyển vượt qua vòng bảng sẽ tiếp tục thi đấu những vòng loại trực tiếp để tranh chức vô địch. Bên cạnh đó, những đội tuyển còn lại cũng được tham dự các vòng đấu phân hạng để các cầu thủ trẻ có thêm cơ hội thi đấu.