Asiad: Đội Việt Nam nhận lá thăm cực kỳ thuận lợi, sáng cửa giành tấm huy chương lịch sử

Đội Việt Nam đã sẵn sàng bước vào tranh tài tại Asiad 2026.

Bộ môn Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) thuộc nhóm các môn Thể thao điện tử (Esports) tại Asiad 2026 có 8 đội tuyển tham dự. Kết quả bốc thăm đã đưa đội tuyển LMHT Việt Nam nằm ở bảng A cùng 3 đối thủ: Saudi Arabia, UAE và Malaysia. Bảng B gồm 4 đội: Hàn Quốc, Đài Bắc Trung Hoa, Hong Kong (Trung Quốc) và Ấn Độ. Tại vòng bảng, các đội thi đấu vòng 1 lượt, chọn ra 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào vòng bán kết.

Giới chuyên môn đánh giá lá thăm dành cho đội Việt Nam là rất thuận lợi khi tránh được 3 đối thủ mạnh là Hàn Quốc, Đài Bắc Trung Hoa và Hong Kong (Trung Quốc) ở vòng bảng.

Đội tuyển LMHT Việt Nam

Hàn Quốc đang là ĐKVĐ ở nội dung LMHT và cũng là ứng viên số một cho tấm huy chương vàng tại Asiad 2026. Đội tuyển xứ kim chi quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới như Faker, Zeus, Canyon, Zeka, Gumayusi và Keria. 3 năm trước, Hàn Quốc từng đăng quang ở Asiad 2022 mà không để thua bất cứ ván đấu nào. Đài Bắc Trung Hoa là đương kim á quân và từng đánh bại đội Việt Nam ở trận bán kết năm Asiad 2022.

Nếu thi đấu đúng phong độ, đội tuyển LMHT Việt Nam hoàn toàn đủ sức giành ngôi đầu bảng A, từ đó mở ra cơ hội tranh chấp 1 trong 3 tấm huy chương. Để chuẩn bị cho Asiad 2026, đội Việt Nam đã xây dựng một đội hình quy tụ nhiều ngôi sao, bao gồm: 3 HLV Trần Tiến Thịnh (VIE_T_TRAN), Lê Quang Duy (VIE_D_LE), Võ Thành Luân (VIE_L_VO) và 6 VĐV Nguyễn Đăng Khoa (VIE_K_NGUYEN), Trần Duy Sang (VIE_S_TRAN), Lê Văn Hoàng Hải (VIE_H_LE), Trần Duy Đức (VIE_D_TRAN), Hoàng Công Nghĩa (VIE_N_HOANG) và Đinh Anh Tài (VIE_T_DINH).

Trong lịch sử tham dự Asiad, đoàn Việt Nam chưa từng giành được tấm huy chương nào chính thức ở các bộ môn Esports. Đội tuyển LMHT được kỳ vọng sẽ mang về tấm huy chương lịch sử cho Esports Việt Nam tại Asiad 2026.

Các trận đấu LMHT Asiad 2026 diễn ra từ ngày 29/9 đến 2/10 Trung tâm Triển lãm Quốc tế Aichi (Aichi, Nhật Bản).