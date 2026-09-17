Tuyển Việt Nam công bố danh sách chuẩn bị cho World Cup, HLV Brazil gọi thêm 7 nhân tố mới

Tuyển U17 Việt Nam sẽ hội quân từ cuối tháng 9 để chuẩn bị cho U17 World Cup 2026.

Dù U17 World Cup 2026 phải tới cuối tháng 11 mới khởi tranh, nhưng thầy trò HLV Roland sẽ hội quân sớm từ ngày 20/9 tới để chuẩn bị. Trong bản danh sách được VFF công bố vào chiều nay (17/9), U17 Việt Nam tiếp tục sử dụng lực lượng nòng cốt là những cầu thủ U17 đã lọt vào tứ kết giải U17 châu Á 2026, qua đó giành vé dự giải thế giới.

Bên cạnh đó, đội cũng được bổ sung 7 gương mặt mới, gồm hai thủ môn Nguyễn Thái Sơn (Hà Nội), Nguyễn Việt Dũng (PVF); các hậu vệ Trần Xuân Toàn (Công An Hà Nội), Bùi Trung Hiếu (PVF), Phùng Quang Danh (Thể Công-Viettel); cùng hai tiền vệ Nguyễn Trọng Phong (PVF) và Tạ Đình Phong (SHB Đà Nẵng).

Ảnh: VFF

Với lực lượng được mở rộng, đợt tập trung lần này sẽ tạo điều kiện để ban huấn luyện tiếp tục rà soát, đánh giá lực lượng và xây dựng phương án chuẩn bị cho đấu trường thế giới. Đây cũng là giai đoạn quan trọng để các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm, hoàn thiện chuyên môn và thích nghi với yêu cầu thi đấu ở cấp độ FIFA.

Theo kế hoạch, U17 Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 20/9. Trong quá trình chuẩn bị, đội tuyển dự kiến sẽ có chuyến tập huấn tại một quốc gia khu vực Tây Á trước khi di chuyển sang Qatar, địa điểm đăng cai FIFA U17 World Cup 2026.

FIFA U17 World Cup 2026 là cột mốc đặc biệt đối với bóng đá trẻ Việt Nam. Tại giải đấu này, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng Mali, Bỉ và New Zealand.