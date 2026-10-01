FIFA ASEAN Cup: Indonesia vào CK với chiến thắng 9-2, xác định đối thủ chờ đón Việt Nam ở trận cuối

2 cặp đấu trong ngày hạ màn FIFA ASEAN Cup 2026 đã dần lộ diện.

Trước lượt trận cuối bảng A hạng đấu Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026, 2 đội tuyển Indonesia và Malaysia có cùng 4 điểm trong tay. Tuyển Malaysia tạm thời xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (+3 so với +2). Đồng thời, đội bóng áo vàng cũng có điểm fair-play tốt hơn Indonesia.

2 trận đấu được bắt đầu cùng giờ. Trên sân Bung Karno, khi mà Indonesia còn chưa tìm được đường vào khung thành Bangladesh, Malaysia đã dẫn 1-0 trước Singapore. Người mở tỉ số cho đội bóng áo vàng là Bergson với quả penalty thành công.

Bergson liên tục ghi bàn cho tuyển Malaysia

Nhưng rất nhanh chóng, Indonesia đã liên tục có được những bàn thắng. Lần lượt Mitchell Baker (2 bàn) và Rizky Ridho lập công đưa đội bóng xứ Vạn đảo dẫn trước 3-0. Trong trận đấu cùng giờ, tới lượt Wilkin “nổ súng” đưa Malaysia dẫn 2-0.

Trong một khoảnh khắc mất tập trung, đội tuyển Indonesia nhận bàn thua. Nỗ lực đẩy bóng của thủ môn Audero vô tình đưa bóng đến đúng vị trí mà Shahriar Emon đợi sẵn. Chân sút 25 tuổi đánh đầu ghi bàn giúp Bangladesh rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3.

Nếu tỉ số 2 trận giữ nguyên, Malaysia sẽ đứng đầu bảng. Tới lúc này, các cầu thủ Indonesia hiểu rằng họ không được phép lơi lỏng dù chỉ một giây. Đội chủ nhà lập tức gia tăng áp lực tấn công. Những pha lên bóng dồn dập của Indonesia khiến hàng thủ Bangladesh rối loạn. Mitchell Baker ghi thêm 2 bàn trước khi Justin Hubner ghi tên mình lên bảng điện tử. Indonesia kết thúc hiệp một với tỉ số 6-1. Ở trận đấu còn lại, Malaysia vẫn dừng lại ở tỉ số 2-0.

Tuyển Indonesia (áo đỏ) ghi tới 6 bàn thắng trong hiệp một

Bước sang hiệp hai, cuộc đua hiệu số bàn thắng lại tiếp tục. Dù bị Indonesia bỏ xa, các cầu thủ Malaysia không bỏ cuộc mà vẫn cố gắng tấn công. Tuy nhiên, đội tuyển Singapore đã siết chặt lại đội hình và khiến cho Malaysia gặp nhiều khó khăn trong việc có thêm bàn thắng. Trận đấu cùng giờ, Indonesia vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận nhưng cũng không đẩy tốc độ lên quá cao như trong hiệp một.

Khi mà tuyển Indonesia dần nghĩ về trận chung kết, Malaysia có bàn thắng thu hẹp khoảng cách. Phút 63, Aiman kiến tạo cho Bergson nâng tỉ số lên 3-0. Cuộc rượt đuổi càng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết ở phút 76 khi Malaysia có bàn thắng thứ tư. Từ góc rất hẹp, Paulo Josue vẫn tung ra được cú sút làm tung nóc lưới, đưa tỉ số thành 4-0. Thêm 1 bàn thắng nữa, Malaysia sẽ vượt qua Indonesia.

Phút 84, cuộc đua tưởng như kết thúc khi Indonesia đưa bóng vào lưới Bangladesh. Nhưng trọng tài đã từ chối bàn thắng của đội bóng xứ Vạn đảo. Gần như ngay sau đó, Malaysia nâng tỉ số lên 5-0 với pha lập công của Syahir Bashah. Đội bóng áo vàng vượt lên trong cuộc đua đến ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, niềm vui của Malaysia không kéo dài được lâu. Phút 90, Vickery ghi bàn nâng tỉ số lên 7-1 Indonesia.

Kịch tính vẫn chưa dừng lại. Tuyển Indonesia lại sơ sẩy và để cho Bangladesh có được bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 2-7. Trong khi đó, Malaysia ghi thêm bàn thắng để nâng tỉ số lên thành 6-0.

Trên sân Si Jalak Harupat, trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc. Malaysia thắng chung cuộc 6-0 trước Singapore. Đội bóng áo vàng hướng sự chú ý đến trận đấu cùng giờ. Đáng tiếc cho thầy trò HLV Tan Cheng Hoe, tuyển Indonesia trong tình thế ngặt nghèo đã vượt khó thành công.

Tuyển Indonesia giành vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026

Ở các phút 90+6 và 90+8, đội bóng xứ Vạn đảo ghi liền 2 bàn thắng để ấn định kết quả 9-2. Với tỉ số này, tuyển Indonesia đạt hiệu số vừa đủ cao hơn Malaysia để chiếm ngôi đầu bảng.

Như vậy, Indonesia lọt vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 và sẽ chạm trán Thái Lan. Còn tuyển Malaysia sẽ góp mặt ở trận tranh hạng ba. Đối thủ của Malaysia sẽ được xác định sau lượt trận cuối bảng B. Nhiều khả năng, đội bóng áo vàng sẽ tái ngộ tuyển Việt Nam ở trận đấu này. Cả 2 trận đấu tranh hạng và chung kết đều diễn ra vào ngày 5/10.

Kết quả:

Indonesia 9-2 Bangladesh

Malaysia 6-0 Singapore