FIFA ASEAN Cup: Đối thủ điền tên ngôi sao 3 triệu đô, tuyển Việt Nam coi chừng “trượt ngã”

Đối thủ của tuyển Việt Nam đang chuẩn bị rất kỹ càng cho FIFA ASEAN Cup 2026.

Trong khi các đội tuyển khác chỉ có khá ít ngày để chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026 thì đội tuyển Pakistan lại tương đối dư dả quỹ thời gian. Đội bóng thuộc khu vực Nam Á đã công bố danh sách sơ bộ gồm 36 tuyển thủ tham gia đợt tập huấn trước giải. Trong số này có rất nhiều cầu thủ đang thi đấu hoặc được đào tạo bóng đá tại châu Âu.

Cái tên đáng chú ý nhất không ai khác ngoài hậu vệ đội trưởng Abdullah Iqbal. Cầu thủ cao 1m92 được Transfermarkt định giá lên tới 3 triệu euro (khoảng 91 tỷ đồng). Hậu vệ 24 tuổi dự kiến sẽ nằm trong số những cái tên đắt giá nhất tại FIFA ASEAN Cup 2026. Con số định giá 3 triệu euro vượt xa so với các tuyển thủ Việt Nam. Ngay cả Nguyễn Xuân Son thời điểm cao nhất cũng chỉ được định giá 700.000 euro.

Abdullah Iqbal - trung vệ đội trưởng tuyển Pakistan

Abdullah Iqbal sinh ra ở Đan Mạch và đang khoác áo CLB Mjallby AIF (Thụy Điển). Mùa giải 2026/27, Abdullah Iqbal và Mjallby AIF sẽ thi đấu ở Cúp C3 châu Âu (UEFA Conference League).

Ngoài Abdullah Iqbal, HLV Solano còn điền tên Harun Hamid – tiền vệ được đào tạo tại CLB Queens Park Rangers, và Umar Nawaz – cựu học viên lò đào tạo Wolves. Nhà cầm quân 51 tuổi cũng đặt niềm tin vào cựu học viên lò Manchester United Otis Khan.

Otis Khan - cựu học viên lò đào tạo Manchester United - hiện đang khoác áo CLB Altrincham ở giải National League (hạng 5 Anh).

Những năm gần đây, đội tuyển Pakistan tăng cường sử dụng các cầu thủ nhập tịch được đào tạo tại châu Âu. Không phải cái tên nào cũng mang đẳng cấp vượt trội so với những cầu thủ nội địa. Nhưng chính điều này lại mang tới sự khó lường cho đội bóng khu vực Nam Á. Mỗi đợt tập trung ĐTQG, họ có thể trình làng một số cái tên gây bất ngờ cho các đối thủ.

Do giải VĐQG Pakistan vẫn chưa trở lại, đội tuyển Pakistan có thể tập trung ngay từ 9/9 chứ không cần đợi đến quãng thời gian FIFA Days. Điều này giúp HLV Solano có thêm không ít thời gian để sàng lọc nhân sự, hoàn thiện chiến thuật nhằm chọn ra bộ khung ưng ý nhất.

Với sự chuẩn bị nói trên, đội tuyển Pakistan được dự báo là một ẩn số tại bảng B hạng đấu Premier thuộc FIFA ASEAN Cup 2026. Nếu không nhập cuộc với sự tập trung và đánh giá đúng đối thủ, Việt Nam, Thái Lan hay Philippines đều có thể phải "ôm hận".

HLV Solano có nhiều hơn các đối thủ ít nhất 1 tuần để chuẩn bị FIFA ASEAN Cup 2026

Đặc biệt, điều luật quy định chỉ đội đầu bảng giành vé vào trận chung kết càng khiến cho mỗi trận đấu vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 trở nên quan trọng hơn. Mỗi khoảnh khắc sảy chân đều khiến các đội tuyển đứng trước nguy cơ chia tay giấc mơ vô địch.

Chính vì thế, đội tuyển Việt Nam sẽ cần rất cẩn trọng khi đối đầu với Pakistan, không thể để thứ hạng 198 trên BXH FIFA của đội bóng Nam Á "đánh lừa". Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ chạm trán Pakistan ở lượt trận cuối vòng bảng lúc 15h00 ngày 2/10. Trước đó, tuyển Việt Nam lần lượt gặp Philippines (18h30 ngày 26/9) và Thái Lan (18h30 ngày 29/9).