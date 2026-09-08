Cầu thủ gốc Việt được đề cử giải thưởng toàn cầu, sánh vai cùng Lamine Yamal

Cầu thủ gốc Việt đã xuất hiện trong danh sách do France Football công bố.

Tờ France Football (Pháp) đã lần lượt công bố danh sách đề cử cho các hạng mục giải thưởng toàn cầu năm 2026 (bao gồm cả giải Quả Bóng Vàng). Đáng chú ý, tiền vệ gốc Việt Ibrahim Maza có tên trong danh sách đề cử ở hạng mục Tài năng trẻ của năm (bóng đá nam).

Mùa giải 2025/26 chứng kiến bước nhảy vọt ngoạn mục trong sự nghiệp Maza. Cầu thủ mang 2 dòng máu Việt Nam - Algeria đã chiếm được suất đá chính tại CLB Leverkusen (Bundesliga) và tỏa sáng rực rỡ. Đặc biệt, tiền vệ 20 tuổi đã tham dự World Cup 2026 trong màu áo đội tuyển Algeria và đá chính cả 4 trận đấu.

Maza (áo xanh lá cây) đối đầu với tuyển Argentina tại World Cup 2026

Maza hiện được trang web thông tin chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt định giá 45 triệu euro và nhận được sự quan tâm từ nhiều CLB tên tuổi như Manchester United, Chelsea hay Man City.

9 cầu thủ còn lại trong danh sách đề cử hạng mục Tài năng trẻ của năm bao gồm: Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Kerim Alajbegovic, Ayyoub Bouaddi, Yan Diomande, Lennart Karl, Eli Junior Kroupi, Johan Manzambi và Warren Zaire-Emery.

Giới chuyên môn dự đoán, cặp đôi vừa cùng đội tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026 là Yamal và Cubarsi có cơ hội giành giải cao nhất.