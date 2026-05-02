FIFA ASEAN Cup 2026: Đội top 30 thế giới khó tham dự; tuyển Việt Nam sớm gặp lại Malaysia?

Đội tuyển Australia khó dự giải?

FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra trọn vẹn trong loạt trận FIFA Days tháng 9 và 10/2026. Về lý thuyết, đội tuyển Australia hoàn toàn có thể tham dự với đội hình mạnh nhất. Bởi LĐBĐ Australia từ lâu đã là một thành viên của LĐBĐ Đông Nam Á.

Tuy nhiên, nhìn nhận một cách thực tế, đội bóng xứ chuột túi ở một đẳng cấp quá khác biệt so với phần còn lại của khu vực. Trên BXH FIFA, đội tuyển Australia đang xếp thứ 27 thế giới, đứng trên những đội bóng tên tuổi như Ba Lan, Thụy Điển hay Na Uy của Erling Haaland.

LĐBĐ Australia cũng rất kỹ càng trong việc lựa chọn đối thủ cho đội tuyển trong các loạt trận giao hữu quốc tế. Họ thường nhắm tới những đội bóng mạnh có khả năng tham dự World Cup để cọ xát. Thậm chí trong 3 năm gần đây Australia đã gặp ĐKVĐ World Cup Argentina, á quân Euro Anh hay 2 đội chủ nhà World Cup 2026 Mỹ và Canada.

Phương án như giải nữ cũng được đề cập khi LĐBĐ Australia cử đội U23 dự giải Đông Nam Á. Nhưng phương án này không hợp lý khi mục đích chính của FIFA là muốn tổ chức giải đấu ở cấp độ ĐTQG.

Ngoài ra, với việc tuyển Hong Kong (Trung Quốc) được tiết lộ sẽ trở thành khách mời của FIFA ASEAN Cup 2026, nhiều khả năng ban tổ chức đã lên kế hoạch mà không điền tên Australia vào danh sách dự giải.

Đội tuyển Việt Nam sẽ sớm gặp lại Malaysia?

Với 2 địa điểm tổ chức là Indonesia và Hong Kong (Trung Quốc). Thể thức của FIFA ASEAN Cup 2026 cũng được cho là chia các đội tham dự làm 2 hạng đấu: Hạng Nhất và Hạng Nhì, đồng thời có áp dụng lên xuống hạng.

6 đội tuyển có thứ hạng FIFA cao nhất khu vực Đông Nam Á sẽ tham dự Hạng Nhất (Indonesia đăng cai). Trong khi đó, tuyển Hong Kong (Trung Quốc) sẽ đón tiếp 5 đội tuyển còn lại. Tính trên BXH FIFA công bố tháng 4/2026, 6 đội dự kiến thi đấu Hạng Nhất là Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Philippines, Malaysia và Singapore.

Dự kiến phân hạng FIFA ASEAN Cup 2026 Hạng Nhất: Thái Lan (hạng 93), Việt Nam (99), Indonesia (122), Philippines (135), Malaysia (138), Singapore (147) Hạng Nhì: Hong Kong - Trung Quốc (155), Myanmar (158), Campuchia (177), Lào (185), Brunei (193), Timor Leste (200)

Giới chuyên môn dự đoán, 6 đội sẽ được xếp vào 2 bảng đấu, mỗi bảng 3 đội. 2 đội nhất bảng lọt vào vòng bán kết. Vòng bảng cũng như loạt trận vòng knock-out đều diễn ra với 1 lượt trận duy nhất. Như vậy, đội vô địch tối đa sẽ thi đấu 4 trận – phù hợp với con số quy định trong loạt FIFA Days tháng 9-10/2026.

Cách phân chia nhóm hạt giống cũng tương đối đơn giản khi chủ nhà Indonesia có 1 suất trong nhóm 1, còn lại các đội xếp lần lượt theo thứ hạng FIFA. Như vậy, tuyển Việt Nam dự kiến ở nhóm 2 cùng với Philippines. Thầy trò HLV Kim Sang-sik có thể sớm tái ngộ Malaysia và Thái Lan ngay từ vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026.

Với thể thức mới lạ cùng việc tổ chức vào FIFA Days – thời điểm các đội tuyển có thể triệu tập đầy đủ những cầu thủ nhập tịch, FIFA ASEAN Cup 2026 hứa hẹn nhiều khó khăn chờ đón đội tuyển Việt Nam. Nhưng đoàn quân áo vẫn sẽ không ngại ngần đặt mục tiêu vô địch để khẳng định vị thế tại đấu trường quốc tế.