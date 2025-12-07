Festival Yoga Mùa Đông 2025: 14 năm lan tỏa sức khỏe và giá trị cộng đồng của Học viện Yoga Hương Anh

Festival Yoga Mùa Đông 2025 – sự kiện thường niên do Học viện Yoga Hương Anh tổ chức – đã diễn ra trong hai ngày 6–7/12/2025 tại Diamond Palace Hạ Long và Legacy Yên Tử, quy tụ hơn 300 đại biểu gồm lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Liên đoàn Yoga Việt Nam, Liên đoàn Yoga Hà Nội, Trung Ương Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khoẻ Cộng đồng Việt Nam cùng các chuyên gia quốc tế, giảng viên, huấn luyện viên và hội viên yêu yoga từ nhiều tỉnh thành. Không chỉ là một lễ hội chuyên môn, sự kiện năm nay tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của Học viện Yoga Hương Anh trên hành trình 14 năm lan tỏa sức khỏe và giá trị cộng đồng.

Kể từ khi hình thành, Học viện Yoga Hương Anh đã vươn lên trở thành một trong những địa chỉ uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo yoga chuyên nghiệp. Với sự tin tưởng của Liên minh Yoga Thế giới, Hương Anh được lựa chọn làm trụ sở đại diện tại Việt Nam và được giao trọng trách đào tạo giáo viên yoga theo chuẩn quốc tế. Nhưng dấu ấn của Hương Anh không dừng lại ở giáo trình chuẩn hóa hay những thế hệ giáo viên chất lượng, mà còn được tạo nên từ sứ mệnh nhất quán suốt hơn một thập kỷ: “Mang lại sức khỏe – trao giá trị – xây dựng cộng đồng mạnh khỏe và hạnh phúc.”

Bốn giá trị cốt lõi mà Hương Anh kiên định theo đuổi trong 14 năm qua đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Học viện, từ đào tạo đến cộng đồng: nâng cao sức khỏe người Việt, cải thiện thể chất và tinh thần, xây dựng thế hệ đầy nội lực và góp phần nâng cao chất lượng giống nòi vì một Việt Nam thịnh vượng. Những nỗ lực đó đã tạo nên một cộng đồng yoga lớn mạnh, nơi mỗi học viên, mỗi huấn luyện viên đều ý thức rõ vai trò của mình trong sứ mạng chung vì sức khỏe quốc gia.

Tại Gala Festival Yoga Mùa Đông 2025, những cảm xúc tự hào về hành trình ấy được thể hiện rõ qua lời phát biểu của Thạc sĩ, Hoa hậu Trần Thị Diễm Hương – Chủ tịch Liên minh Yoga Thế giới Khu vực Đông Nam Á, Phó Chủ tịch Liên đoàn Yoga Việt Nam, Giám đốc Học viện Yoga Hương Anh:

“Sự phát triển của Hương Anh không chỉ là thành công của một Học viện, mà là kết tinh của cả một đại gia đình—những người mang chung một trái tim yêu yoga, yêu sức khỏe, yêu cộng đồng. Tôi luôn tin rằng: Mỗi bước tiến của Hương Anh đều có dấu ấn của từng thầy cô, từng học viên, từng đối tác và từng hội viên đang có mặt tại đây.”

Thạc sĩ, Hoa hậu Trần Thị Diễm Hương – Chủ tịch Liên minh Yoga Thế giới Khu vực Đông Nam Á, Phó Chủ tịch Liên đoàn Yoga Việt Nam, Giám đốc Học viện Yoga Hương Anh.

Phát biểu này không chỉ mở ra tinh thần của Gala mà còn phản ánh những gì Hương Anh đã xây dựng: một cộng đồng gắn kết, trân trọng giá trị của nhau và cùng lan tỏa năng lượng tích cực của yoga.

Với ý nghĩa đó, Festival Yoga Mùa Đông 2025 trở thành ngày hội tri ân, nơi cộng đồng yoga Việt Nam gặp gỡ, kết nối và cùng chia sẻ hành trình nuôi dưỡng sức khỏe toàn diện. Không gian Hạ Long và Legacy Yên Tử – vừa hùng vĩ vừa thanh tĩnh – càng làm nổi bật vẻ đẹp của yoga khi hòa vào thiên nhiên.

Kết thúc sự kiện, những khoảnh khắc ấn tượng còn được lưu lại qua bộ ảnh đầy cảm xúc, phản ánh trọn vẹn tinh thần, vẻ đẹp và năng lượng mà Festival Yoga Mùa Đông 2025 mang đến. Đó là nơi yoga không chỉ được thực hành, mà còn được thắp sáng như một giá trị văn hóa, một lối sống hướng đến sức khỏe và hạnh phúc bền vững cho cộng đồng.