HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ferrari triệu hồi mẫu V12 mới vì kính quá tối

Mạnh Hùng/VTC News |

Mẫu Ferrari 12Cilindri bị triệu hồi tại Mỹ do kính xe không đáp ứng quy định an toàn về tầm nhìn.

Dù thời kỳ những mẫu siêu xe Ý nổi tiếng “khó chiều” đã qua, Ferrari vẫn không tránh khỏi sai sót. Năm 2026, hãng xe thể thao này phải triệu hồi do lỗi cơ bản: kính xe bị làm quá tối.

Theo thông báo từ Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA), mẫu Ferrari 12Cilindri có kính bên và kính sau không đạt chuẩn về độ truyền sáng. Cụ thể, ánh sáng xuyên qua kính thấp hơn mức tối thiểu 70%, vi phạm quy định an toàn tại Mỹ.

Lỗi này có thể ảnh hưởng đến tầm nhìn của người lái, đặc biệt trong điều kiện thiếu sáng. Khác với phim cách nhiệt dán ngoài có thể bóc bỏ, Ferrari buộc phải thay kính mới hoàn toàn vì loại kính tối màu này được sản xuất sẵn từ đầu.

Theo tài liệu gửi cơ quan chức năng, Ferrari đã chủ động phát hiện vấn đề trong quá trình kiểm tra trước khi bàn giao xe.

Tổng cộng 80 xe đời 2025-2026 bị ảnh hưởng. Nguyên nhân được xác định là do cấu hình kỹ thuật sai, khiến hãng vô tình lắp loại kính "privacy glass" - hợp pháp ở một số thị trường khác - lên các xe xuất sang Mỹ.

Về an toàn, kính có độ tối cao có thể ảnh hưởng đến khả năng quan sát của người lái, đặc biệt trong việc nhận diện người đi bộ, xe đạp hoặc các phương tiện xung quanh. Dù không phải lỗi nghiêm trọng như hệ thống phanh hay túi khí, vấn đề này vẫn cần được xử lý theo quy định.

Biện pháp khắc phục là thay thế toàn bộ kính không đạt chuẩn bằng loại đáp ứng quy định hiện hành. Ferrari cũng cho biết sẽ hoàn trả chi phí cho những khách hàng đã tự thay kính trước khi có thông báo chính thức.

12Cilindri có mức giá hơn 400.000 USD (10,5 tỷ đồng). Đây là mẫu xe hiệu năng cao với động cơ V12 hút khí tự nhiên 6.5L, công suất 819 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h trong 2,9 giây và tốc độ tối đa hơn 340 km/h.

Ferrari dự kiến gửi thông báo tới khách hàng từ ngày 15/5. Điều này đồng nghĩa người dùng sẽ phải chờ gần hai tháng để xe được khắc phục lỗi.

(Nguồn: AutoBlog)

Tags

VTC News

siêu xe

Ferrari

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại