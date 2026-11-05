Ferrari Luce kín lịch sản xuất năm 2027 dù gây tranh cãi, lượng khách đặt mua dự báo tiếp tục tăng

Ferrari Luce, mẫu xe thuần điện đầu tiên của thương hiệu Italy, đã được phân bổ hết số lượng sản xuất dự kiến trong năm 2027. Thông tin này được công bố sau nhiều tranh cãi xoay quanh thiết kế và quyết định chuyển sang sử dụng hệ truyền động điện của Ferrari.

Ferrari cho biết toàn bộ số xe Luce dự kiến bán ra trong năm 2027 đã có khách đặt mua. Thông tin được CEO Benedetto Vigna công bố tại cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh quý III, diễn ra ngày 3/11.

Ferrari Luce là mẫu xe thuần điện đầu tiên trong lịch sử thương hiệu Ferrari. Ảnh: Ferrari

Theo ông Benedetto Vigna, nhu cầu dành cho mẫu xe điện đầu tiên của hãng vẫn có khả năng tăng thêm trong thời gian tới. Ferrari dự kiến tổ chức các buổi lái thử dành cho khách hàng vào năm 2027, qua đó giúp nhiều người có cơ hội trải nghiệm mẫu xe trước khi đưa ra quyết định mua.

Người đứng đầu Ferrari cũng khẳng định hãng hiện không gặp vấn đề đáng kể về sản xuất hay nhu cầu thị trường. Tuy nhiên, ông cho biết Luce có độ phức tạp cao hơn những mẫu xe hiện tại do sử dụng nhiều linh kiện và công nghệ mới.

Ferrari Luce đã kín lượng xe dự kiến phân bổ trong năm 2027. Ảnh: Ferrari

Ferrari không công bố chính xác số lượng xe Luce đã được phân bổ cho khách hàng. Dù vậy, các ước tính trong ngành cho rằng con số này vào khoảng 1.000-1.100 xe.

Mẫu Ferrari gây tranh cãi vì từ bỏ động cơ đốt trong

Luce là mẫu xe thuần điện đầu tiên trong lịch sử Ferrari, đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với những sản phẩm vốn gắn liền với động cơ đốt trong của thương hiệu Italy.

Ngay từ khi xuất hiện, mẫu xe đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt về thiết kế ngoại thất và quyết định loại bỏ động cơ xăng truyền thống. Một bộ phận người hâm mộ Ferrari cho rằng mẫu xe mới đi quá xa khỏi những giá trị vốn tạo nên bản sắc của thương hiệu.

Thiết kế ngoại thất Ferrari Luce gây nhiều tranh luận trong cộng đồng người hâm mộ. Ảnh: Ferrari

Dù vậy, những tranh cãi này dường như chưa ảnh hưởng đáng kể đến nhu cầu đặt mua. Theo các thông tin được công bố, Ferrari đã nhận đủ lượng đặt mua cho kế hoạch phân bổ xe trong năm 2027.

Về khả năng vận hành, Ferrari Luce sử dụng 4 mô-tơ điện do hãng tự phát triển và sản xuất tại nhà máy ở Maranello, Italy. Hệ thống này có tổng công suất hơn 772 kW.

Ferrari Luce có công suất hơn 772 kW, tăng tốc 0-100 km/h trong 2,5 giây. Ảnh: Ferrari

Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,5 giây, tốc độ tối đa vượt 310 km/h và phạm vi hoạt động hơn 530 km. Ferrari cho biết hãng tự phát triển hệ thống truyền động điện thay vì sử dụng công nghệ từ các nhà cung cấp bên ngoài.

Ferrari Luce đạt tốc độ tối đa hơn 310 km/h và phạm vi hoạt động trên 530 km. Ảnh: Ferrari

Đáng chú ý, một chiếc Luce phiên bản đặc biệt từng được bán đấu giá từ thiện với mức giá 40 triệu USD vào tháng 8/2026. Người mua là tỷ phú Mỹ Herbert Wertheim.

Ferrari vẫn duy trì xe xăng và hybrid

Bên cạnh Luce, Ferrari cho biết hãng sẽ tiếp tục phát triển các dòng xe sử dụng động cơ đốt trong và hệ truyền động hybrid. Theo kế hoạch được công bố, xe thuần điện sẽ chiếm 20% danh mục sản phẩm của hãng vào năm 2030. Phần còn lại gồm các mẫu xe hybrid và xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống.

Mũi nhọn doanh số của Ferrari vẫn đến từ xe dùng động cơ đốt trong và hybrid. Ảnh: Ferrai

Kết quả kinh doanh quý III cũng ghi nhận doanh thu thuần của Ferrari tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Hãng đồng thời điều chỉnh tăng dự báo doanh thu năm 2026, từ 7,6 tỷ euro lên 7,65 tỷ euro.

Một trong những yếu tố đóng góp vào kết quả này là nhu cầu cá nhân hóa xe của khách hàng tăng lên. Các tùy chọn như màu sơn đặt riêng, trang bị hướng đến khả năng vận hành trên đường đua và nội thất cá nhân hóa có thể khiến chi phí mua xe tăng thêm hàng chục nghìn euro.