Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam: Giá bán là ẩn số, tùy chọn ghế carbon, dùng máy V12 mạnh hơn 800 mã lực

"Siêu ngựa" Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam với ngoại thất đỏ ánh kim đi kèm nhiều trang bị carbon ở cả ngoại thất và nội thất.

Một chiếc Ferrari 12Cilidri đã được nhập khẩu về Việt Nam, thông qua doanh nghiệp tư nhân tại TP.HCM. Đây là chiếc 12Cilindri đầu tiên được đưa về nước sau hơn 2 năm ra mắt toàn cầu.

Dựa theo ảnh chụp, chiếc Ferrari 12Cilindri đầu tiên có màu sơn đỏ ánh kim ở ngoại thất. Bộ mâm đi kèm là loại 5 chấu đơn sơn đen bóng, ẩn phía sau là cùm phanh vàng. Một số chi tiết như ốp cản trước, ốp sườn, ốp cản sau được trang bị tùy chọn sợi carbon.

Một ảnh chụp nội thật được cho là của chiếc Ferrari 12Cilindri tại Việt Nam cũng được chia sẻ trên mạng xã hội. Xe trang bị tuỳ chọn ghế ngồi thể thao Daytona Racing làm từ sợi carbon. Đệm ghế bọc Alcantara màu đỏ tạọ sự đồng bộ với ngoại thất.

Mức giá của "siêu ngựa" này về Việt Nam vẫn là một ẩn số. Ở thời điểm ra mắt, Ferrari cho biết giá khởi điểm của 12Cilindri là khoảng 395.000 euro (quy đổi khoảng 10,78 tỷ đồng), chưa bao gồm các tùy chọn thêm.

Ferrari 12Cilindri là mẫu xe thay thế 812 Superfast. Đầu xe phần nào gây gợi nhớ tới huyền thoại 365 GTB/4 Daytona với đèn pha và đèn ban ngày sắc lẹm cùng dải đen xen giữa đèn. Lùi về phía đuôi xe, nhiều đường nét mềm mại hơn giống Roma xuất hiện. Kích thước Ferrari 12Cilindri lớn hơn 812 Superfast về mọi mặt trừ chiều dài cơ sở ngắn hơn 20 mm giúp xe có khả năng xử lý nhanh nhẹn hơn.

Ferrari 12Cilindri có nội thất nhiều màn hình như màn trung tâm 10,25 inch đặt cạnh bảng đồng hồ kỹ thuật số lớn gấp rưỡi (15,6 inch). Phía ghế bên cũng xuất hiện màn giải trí 8,8 inch riêng cho hành khách ngồi trước, tuy nhiên đây là một tùy chọn thêm tính phí nên không rõ xe về Việt Nam có được trang bị hay không.

Ferrari 12Cilindri sử dụng động cơ V12 6.5L hút khí tự nhiên, công suất 819 mã lực và mô-men xoắn 678 Nm. So với mẫu 812 Superfast, "siêu ngựa" V12 mới nhất công suất cao hơn 30 mã lực nhưng thấp hơn 40 Nm. Hộp số đi kèm động cơ là loại ly hợp kép 8 cấp.

Theo Ferrari, 12Cilindri có thể đạt tốc độ 100 km/h trong 2,9 giây và 200 km/h trong 7,9 giây. Tốc độ tối đa giới hạn điện tử ở 340 km/h.

Ở mảng phần mềm, sự xuất hiện của hệ thống Slide Slip Control 8.0 sẽ khiến những chủ xe đam mê tốc độ hài lòng. Dù khá phức tạp, phần mềm này cho phép người dùng điều chỉnh nhiều thông số vận hành, chẳng hạn góc trượt mỗi khi vào cua. Công nghệ đánh lái 4 bánh cũng được tích hợp trên Ferrari 12Cilindri để cải thiện độ linh hoạt, nhanh nhạy chung.

Ferrari 12Cilindri được dự đoán sẽ là mẫu siêu xe V12 hút khí tự nhiên, sản xuất không giới hạn cuối cùng mà thương hiệu Ý sẽ mở bán.

Một số hình ảnh tham khảo Ferrari 12Cilindri tại thị trường quốc tế: