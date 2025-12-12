Fed vừa cắt giảm lãi suất, 2 loại tài sản lập tức bật tăng mạnh, thậm chí lập kỷ lục chưa từng có

Trong phiên ngày 11/12, giá vàng tăng lên mức cao nhất hơn một tháng, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm. Giá bạc cũng bật tăng mạnh và lập kỷ lục mới.

Giá vàng giao ngay tăng 1,2%, lên 4.280,08 USD/ounce vào lúc 18 giờ 42 (GMT). Đây là mức cao nhất kể từ ngày 21/10. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 2 của Mỹ tăng 2,1%, lên 4.313 USD/ounce.

Giá bạc giao ngay tăng gần 4%, lên 64,22 USD/ounce, áp sát mức kỷ lục 64,31 USD/ounce đã đạt được trong phiên.

Chuyên gia phân tích Edward Meir của Marex nói: "Bạc dường như đang kéo vàng, bạch kim lẫn palladium tăng theo... hiện có rất nhiều động lực thúc đẩy giá".

Đồng USD giảm xuống mức thấp nhất 8 tuần so đầu với rổ tiền tệ chính. Điều này khiến vàng định giá bằng USD trở nên rẻ hơn với nhà đầu tư nước ngoài.

Chuyên gia Meir nói: "Lạm phát vẫn chưa giảm về mục tiêu 2% của Fed. Khi lãi suất giảm trong bối cảnh lạm phát còn cao, đó là yếu tố rất tích cực cho vàng".

Fed ngày 10/12 đã thực hiện lần cắt giảm lãi suất thứ ba liên tiếp với mức 0,25 điểm phần trăm. Các nhà hoạch định chính sách đồng thời phát tín hiệu có thể tạm dừng chu kỳ hạ lãi suất để theo dõi thị trường lao động và mức lạm phát "vẫn ở mức khá cao".

Lãi suất thấp thường có lợi cho vàng do kim loại này không tạo ra lợi suất.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từ đầu nhiệm kỳ hai đã kêu gọi cắt giảm lãi suất. Ứng viên mà ông đề cử cho vị trí Chủ tịch Fed được dự báo sẽ tiếp tục duy trì quan điểm đó. Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett hiện được xem là ứng viên hàng đầu.

Giới đầu tư đang chờ báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ công bố ngày 16/12 để tìm thêm tín hiệu về định hướng chính sách của Fed.

Ở thị trường kim loại khác, giá bạch kim tăng 2,5%, lên 1.697,61 USD/ounce. Giá palladium tăng 1,1%, lên 1.492,55 USD/ounce.

Theo Reuters