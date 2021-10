FBI lục soát nhà riêng trùm tài phiệt Nga, đồng minh của Tổng thống Putin

FBI không công bố thông tin chi tiết về vụ lục soát, chỉ nói rằng họ hành động dựa trên quyết định của tòa án về “thực thi pháp luật”. Tại căn nhà ở thủ đô Washington D.C, các đặc vụ của FBI đã thiết lập hàng rào an ninh, lấy đi nhiều hộp đựng đồ. Căn nhà ở New York có liên quan đến tỉ phú người Nga cũng bị lục soát, nhưng giới chức tại đây không nêu lý do điều tra.



Hiện chưa rõ tính chất của vụ lục soát này là gì. Giới chức thực thi pháp luật cũng không giải thích tại sao hai địa điểm này bị lục soát, không cho biết họ đang tìm kiếm điều gì, những đồ vật bị trưng thu có ý nghĩa ra sao…

Ông Deripaska là một trong số nhiều cá nhân nằm trong diện bị Mỹ trừng phạt vì có liên hệ với Tổng thống Vladimir Putin trong cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Tháng 4/2018, Bộ Tài chính Mỹ công bố áp lệnh trừng phạt lên một loạt thực thể và cá nhân Nga, trong đó có ông Deripaska, hãng nhôm lớn thứ nhì thế giới Rusal do ông đứng đầu và công ty năng lượng En+ mà ông nắm cổ phần đa số.

Tháng 3/2019, ông Deripaska nộp đơn kiện Bộ Tài chính Mỹ nhằm được xóa bỏ các biện pháp trừng phạt. Trong đơn, tỉ phú người Nga cho rằng lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ đối với ông và các công ty của ông là hành động bất hợp pháp, gây tổn hại về tài sản, uy tín và đời sống kinh tế của cá nhân ông. Oleg Deripaska cho biết tài sản cá nhân đã giảm 81%, tương đương 7,5 tỷ USD, do các biện pháp trừng phạt của Mỹ.