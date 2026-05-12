Fanpage Thông tin Chính phủ cảnh báo về bộ 3 ma túy “Đá” - “Kẹo” - “Ke”: “Không được thử, dù chỉ một lần!”

Mới đây, fanpage Thông tin Chính phủ đăng tải bài viết cảnh báo về các loại ma túy tổng hợp phổ biến hiện nay, gồm ma túy “đá”, thuốc lắc và ketamin.

Bài đăng nêu rõ: ““Đá" - "Kẹo" - "Ke” nhanh chóng hủy hoại cuộc đời, sức khỏe và tương lai của người sử dụng. Việc sử dụng kết hợp 3 loại này làm tăng độc tính, dẫn đến nguy cơ tử vong do sốc thuốc cao gấp nhiều lần.

Ma túy - Không được thử, dù chỉ một lần!”.

Kèm theo đó là thông tin về đặc điểm, mức độ nguy hiểm cũng như tác hại của từng loại ma túy.

Theo nội dung được đăng tải, ma túy “đá” hay còn gọi là chấm đá, hàng đá, đây cũng là tên gọi chỉ chung cho các loại ma túy tổng hợp. Ma túy đá là hóa chất tổng hợp từ thuốc kích thích Amphetamine, có tên khoa học là Methamphetamin hoặc trước đây còn có tên dược phẩm là Methedrine nên được gọi tắt là Met.

Ma túy “đá” là hợp chất hoàn toàn độc hại, tác dụng trực tiếp vào bộ não, gây kích thích thần kinh trung ương và xuất hiện ảo giác có thể kéo dài 3 ngày sau khi dùng. Nhiều người vẫn cho rằng, ma túy đá không gây nghiện như các loại ma túy khác, tác dụng kích thích của nó chỉ thoáng qua trong cuộc vui và tác hại thì không đáng ngại. Nhưng thực chất đây là thuốc gây nghiện thuộc loại nguy hiểm.

Trong khi đó, thuốc lắc là một loại ma túy tổng hợp; nhóm kích thích thần kinh độc hại, khi đưa vào cơ thể con người nó kích thích khiến người đó muốn nhảy múa, “lắc” điên cuồng (thường có âm nhạc cực mạnh, ánh sáng hỗ trợ). Thuốc được sản xuất dưới dạng viên nén, viên nang, bột trắng hay màu.

Khi sử dụng thuốc lắc sẽ gây ảo giác làm biến dạng nhận thức của con người, thường bị kích động, hoang tưởng, ảo giác, không làm chủ được hành vi và thời gian sinh hoạt bị đảo lộn. Nhiều bệnh nhân la hét, chửi bới, trời lạnh đòi tắm nước lạnh, trời nóng đắp chăn, đưa tay vào lửa... không nhận ra bố, mẹ đẻ, nghĩ là kẻ thù đang chuẩn bị sát hại mình. Sử dụng lâu sẽ dẫn đến giảm thính giác (điếc) giảm trí nhớ, mất ngủ, nặng hơn thì sẽ gây chứng bệnh thần kinh (tâm thần)...

Với ketamin, đây là một loại ma túy có tác dụng gây mê, làm giảm đau và gây mất trí nhớ ngắn hạn. Ketamin cũng một chất gây hoang tưởng rất mạnh với triệu chứng rối loạn thị giác, mất định hướng về không gian và thời gian, không nhận biết mình là ai, đang làm gì.

Theo cảnh báo, người dùng có thể bị mê sảng, bị ảo giác, và mất cảm giác. Với liều cao, ketamin có thể gây ra những vấn đề về khả năng vận động, gây tê liệt, và khó thở, chảy máu ở mũi. Dùng quá liều có thể gây ngừng thở và bị chết. Đây là một hợp chất có tính gây nghiện khá cao và cũng rất khó cai nghiện.

Bài đăng của Thông tin Chính phủ xuất hiện trong bối cảnh dư luận đang quan tâm đến vụ việc Công an đặc khu Cát Hải (TP Hải Phòng) bắt giữ 6 người để điều tra hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, Cát Bà.

Trong số những người bị phát hiện có Lê Ánh Nhật (SN 1991, trú tại TP.HCM), được biết đến với nghệ danh ca sĩ Miu Lê. Vụ việc hiện vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.