Fanpage Phòng, chống ma túy - Công an TP. Hồ Chí Minh (PC04) đăng thông báo nóng giữa trưa, con số 140 là tâm điểm

Từ một đối tượng nghiện ma túy, Công an TP.HCM đã mở rộng chuyên án, bắt giữ tổng cộng 140 đối tượng khiến mạng xã hội xôn xao và nhiều người liên tục chờ cập nhật mới từ cơ quan chức năng.

Trưa ngày 22/5, Fanpage Phòng, chống ma túy - Công an TP. Hồ Chí Minh đã đăng tải loạt thông tin gây xôn xao mạng xã hội. Theo thông tin từ admin fanpage cho biết, từ việc phát hiện một đối tượng nghiện ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM đã tiếp tục mở rộng điều tra, báo cáo Ban Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo xác lập chuyên án, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm “lần theo dòng chảy ma túy” để truy xét các đối tượng liên quan.

Quá trình đấu tranh chuyên án, lực lượng công an đã huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện nghiệp vụ tiến hành rà soát, truy bắt các mắt xích trong đường dây. Đến 11h30 cùng ngày, cơ quan công an đã bắt giữ thêm 139 đối tượng, nâng tổng số người bị bắt trong chuyên án lên 140 đối tượng.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM đang tiếp tục thống kê, củng cố hồ sơ và mở rộng điều tra vụ án. Thông tin chi tiết về chuyên án sẽ được cơ quan chức năng công bố trong thời gian tới.

Nhiều người dùng mạng xã hội cho biết đang liên tục theo dõi fanpage Phòng, chống ma túy - Công an TP.HCM để chờ cập nhật mới nhất về chuyên án. Dưới phần bình luận, hàng loạt tài khoản để lại lời nhắn như “đang hóng tiếp”, “trực page từ trưa tới giờ”, “mong sớm công bố chi tiết”…, cho thấy sự quan tâm đặc biệt của dư luận đối với diễn biến vụ việc.

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

