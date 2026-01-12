Fanpage Đồ hộp Hạ Long thông báo "tiêu diệt được viruss tả lợn châu Phi”, sản phẩm vẫn đảm bảo nhưng 15 phút thì xoá

Trước hết, Halong Canfoco xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng và cộng đồng đã quan tâm, theo dõi, gửi gắm rất nhiều thông điệp, bình luận và những câu hỏi thẳng thắn tới fanpage của chúng tôi trong thời gian qua. Sự quan tâm ấy, dù đi kèm lo lắng hay nghi vấn, đều xuất phát từ trách nhiệm cộng đồng và tình cảm dành cho thương hiệu - và đó là điều chúng tôi luôn ghi nhận với thái độ nghiêm túc và cầu thị nhất.

Là những cán bộ, công nhân viên sinh ra và gắn bó với mảnh đất Hải Phòng, chúng tôi tự hào được làm việc trong một doanh nghiệp có bề dày lịch sử, kinh nghiệm và vị thế lâu năm trong ngành chế biến thực phẩm. Chúng tôi không chỉ là người sản xuất, mà còn chính là người tiêu dùng trực tiếp các sản phẩm của công ty mỗi ngày. Vì vậy, chúng tôi trân trọng những giá trị mà Halong Canfoco theo đuổi và tin tưởng vào các quy trình kiểm soát, kiểm nghiệm thành phẩm đã và đang được thực hiện nhằm bảo đảm an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.

Chúng tôi hiểu rằng, mối quan tâm của quý vị không chỉ dừng lại ở vụ việc liên quan đến dịch tả lợn châu Phi vừa qua, mà còn mở rộng tới toàn bộ nguồn nguyên liệu sản xuất trong suốt một thời gian dài, cũng như câu hỏi cốt lõi: Liệu các sản phẩm của Halong Canfoco có thực sự an toàn và phù hợp cho sức khỏe hay không?

Đối với vấn đề nguồn nguyên liệu, chúng tôi xác định đây là nội dung cần được làm rõ một cách khách quan, minh bạch và đúng thẩm quyền. Halong Canfoco sẽ phối hợp đầy đủ với các cơ quan chức năng và tôn trọng các kết luận chính thức bằng văn bản của cơ quan điều tra, coi đó là cơ sở cao nhất để trả lời công luận và thông tin rõ ràng nhất người tiêu dùng.

Riêng đối với vấn đề an toàn sức khỏe, chúng tôi xin khẳng định trên cơ sở khoa học và kỹ thuật: các tác nhân như virus dịch tả lợn châu Phi hay vi khuẩn Salmonella đều bị tiêu diệt hoàn toàn trong quá trình xử lý nhiệt theo đúng quy chuẩn công nghệ. Các sản phẩm sau chế biến đáp ứng yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm và không gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Cuối cùng, Halong Canfoco xin gửi lời cảm ơn chân thành tới quý khách hàng, đối tác và cộng đồng đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua. Đồng thời, chúng tôi cũng xin cúi đầu nhận lỗi và gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất tới người tiêu dùng. Với chúng tôi, niềm tin của quý vị dành cho thương hiệu là giá trị vô giá - và việc để niềm tin ấy bị tổn thương là điều mà tập thể Halong Canfoco luôn trăn trở, nhìn nhận một cách nghiêm túc và có trách nhiệm để sửa chữa.