Fan Mazda CX-5 sẽ thích điều này: Động cơ hybrid mới là ‘của nhà trồng’, không sợ đụng hàng xe Toyota

Mẫu xe CX-5 thế hệ thứ 3 là một sản phẩm chủ lực của Mazda. Vì vậy, việc sử dụng công nghệ của hãng khác là điều khó có thể thể chấp nhận được.
Mazda CX-50 sử dụng hệ thống hybrid 2.5L của Toyota, tương tự RAV4 và Camry. Tuy nhiên, với mẫu xe bán chạy nhất của mình là CX-5, Mazda đã chọn một hướng đi khác. Họ tự phát triển công nghệ tiết kiệm nhiên liệu để cạnh tranh không chỉ với Toyota mà còn với Hyundai và Kia.
Ông Vinesh Bhindi, giám đốc Mazda Úc, chia sẻ với tờ Drive: "Các kỹ sư Mazda luôn mong muốn tự mình thiết kế và chế tạo mọi thứ bởi vì như vậy họ mới có toàn quyền kiểm soát". Ông Bhindi tin rằng quyết định này xuất phát từ triết lý lái xe “Jinba Ittai” và mong muốn mang đến trải nghiệm “zoom-zoom” đặc trưng của Mazda.
Hệ thống hybrid mới của Mazda được xây dựng dựa trên động cơ SkyActiv-Z “đốt cháy tiết kiệm” mới, hứa hẹn giảm đáng kể mức tiêu thụ nhiên liệu và khí thải. Chi tiết về hệ thống này vẫn chưa được Mazda công bố. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, hệ thống này sẽ có công suất tương đương động cơ xăng tăng áp 2.5L hiện tại mà sắp bị ngừng sản xuất.
Là mẫu xe chủ lực của Mazda tại cả Việt Nam, CX-5 thế hệ mới có thể sẽ sớm về nước. Phiên bản hybrid của CX-5 sẽ đóng vai trò quan trọng tại thị trường Việt Nam, khi mà công nghệ này đang trở thành xu hướng.
Tại Việt Nam, Mazda CX-5 là mẫu xe bán chạy nhất trong phân khúc trong nhiều năm. Năm nay, CX-5 dễ lọt đề cử là "Xe cho gia đình giá 600 triệu - 1 tỷ đồng" của Car Choice Awards nhờ thiết kế đẹp, trẻ trung, công nghệ hiện đại và giá bán cạnh tranh trong phân khúc. Đây là mẫu xe "định hình mặt bằng giá" phân khúc SUV/crossover cỡ C sau những lần giảm giá "sốc".
