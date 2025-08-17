HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Fan Mazda CX-5 sẽ thích điều này: Động cơ hybrid mới là ‘của nhà trồng’, không sợ đụng hàng xe Toyota

Khôi Nguyên |

Mazda CX-5 thế hệ mới sẽ có bản hybrid do hãng tự phát triển, khác biệt với CX-50 dùng công nghệ Toyota, hứa hẹn tiết kiệm nhiên liệu hơn.

- Ảnh 1.

Mẫu xe CX-5 thế hệ thứ 3 là một sản phẩm chủ lực của Mazda. Vì vậy, việc sử dụng công nghệ của hãng khác là điều khó có thể thể chấp nhận được.

- Ảnh 2.

Mazda CX-5 sẽ có thêm động cơ hybrid. Ảnh: Mazda

Mazda CX-50 sử dụng hệ thống hybrid 2.5L của Toyota, tương tự RAV4 và Camry. Tuy nhiên, với mẫu xe bán chạy nhất của mình là CX-5, Mazda đã chọn một hướng đi khác. Họ tự phát triển công nghệ tiết kiệm nhiên liệu để cạnh tranh không chỉ với Toyota mà còn với Hyundai và Kia.

Ông Vinesh Bhindi, giám đốc Mazda Úc, chia sẻ với tờ Drive"Các kỹ sư Mazda luôn mong muốn tự mình thiết kế và chế tạo mọi thứ bởi vì như vậy họ mới có toàn quyền kiểm soát". Ông Bhindi tin rằng quyết định này xuất phát từ triết lý lái xe “Jinba Ittai” và mong muốn mang đến trải nghiệm “zoom-zoom” đặc trưng của Mazda.

- Ảnh 3.

Động cơ của Mazda tự phát triển sẽ giúp giữ được trải nghiệm lái đặc trưng. Ảnh: Mazda

Hệ thống hybrid mới của Mazda được xây dựng dựa trên động cơ SkyActiv-Z “đốt cháy tiết kiệm” mới, hứa hẹn giảm đáng kể mức tiêu thụ nhiên liệu và khí thải. Chi tiết về hệ thống này vẫn chưa được Mazda công bố. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, hệ thống này sẽ có công suất tương đương động cơ xăng tăng áp 2.5L hiện tại mà sắp bị ngừng sản xuất.

Là mẫu xe chủ lực của Mazda tại cả Việt Nam, CX-5 thế hệ mới có thể sẽ sớm về nước. Phiên bản hybrid của CX-5 sẽ đóng vai trò quan trọng tại thị trường Việt Nam, khi mà công nghệ này đang trở thành xu hướng.

- Ảnh 4.

Mazda CX-5 thế hệ mới có thể sớm ra mắt Việt Nam. Ảnh: Mazda

Tại Việt Nam, Mazda CX-5 là mẫu xe bán chạy nhất trong phân khúc trong nhiều năm. Năm nay, CX-5 dễ lọt đề cử là "Xe cho gia đình giá 600 triệu - 1 tỷ đồng" của Car Choice Awards nhờ thiết kế đẹp, trẻ trung, công nghệ hiện đại và giá bán cạnh tranh trong phân khúc. Đây là mẫu xe "định hình mặt bằng giá" phân khúc SUV/crossover cỡ C sau những lần giảm giá "sốc".

Car Choice Awards (CCA) là một trong những hệ thống giải thưởng quan trọng thuộc Better Choice Awards - giải thưởng thường niên uy tín tầm cỡ quốc gia do Công ty cổ phần VCCorp phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đồng tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính.

CCA 2025 là năm thứ tư liên tiếp giải thưởng được tổ chức. Giữ tôn chỉ không chọn tốt nhất mà chọn phù hợp nhất, CCA 2025 kỳ vọng tiếp tục đem tới những tư vấn sát sườn cho người muốn mua xe, đổi xe, lên đời xe và yêu xe tại Việt Nam. Với chủ đề "Vươn mình Bứt tốc", CCA 2025 không chỉ đề cao các mẫu xe thuần túy mà còn vinh danh, khuyến khích, cổ vũ các hãng xe và nội dung về mảng xe có sự bứt phá, trỗi dậy trong thời kỳ đầy biến động.

- Ảnh 5.

Tags

xe hybrid

Mazda CX-5

Mazda CX-50

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại