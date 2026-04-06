Fan Hàn Quốc có biểu hiện "lạ", liên tục kêu "ôi trời ơi" khi gặp Tùng Dương

Clip chia sẻ khoảnh khắc xúc động giữa Tùng Dương và người hâm mộ Hàn Quốc, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Tùng Dương mới đã chia sẻ trên trang cá nhân câu chuyện đặc biệt về một người hâm mộ đến từ Hàn Quốc. Nam ca sĩ viết: “Gặp 1 fan bự đáng yêu - người Hàn Quốc và cũng là 1 Hot tiktoker rất yêu văn hóa Việt. Tôi không ngờ bạn đã dõi theo tôi 10 năm và thuộc rất nhiều các bài hát của Tùng Dương. Bạn ấy khóc như mưa khi gặp idol. Met an adorable super fan — a Korean. I didn’t expect that he has been following me for 10 years and knows so many of my songs by heart. He cried like rain when he met his idol. So cute !!! Thanks a lot”.

Tùng Dương không giấu được sự bất ngờ khi biết người này đã âm thầm theo dõi mình suốt 10 năm. Không chỉ dừng lại ở việc yêu mến, fan Hàn Quốc còn thuộc rất nhiều ca khúc của nam ca sĩ - khiến Tùng Dương rất xúc động.

Khoảnh khắc gặp mặt trực tiếp lại càng khiến câu chuyện trở nên đặc biệt. Theo chia sẻ, người hâm mộ đã bật khóc nức nở ngay khi gặp thần tượng và liên tục thốt lên những câu cảm thán bằng tiếng Việt như “ôi trời ơi”, “anh ơi”... thể hiện sự vỡ òa cảm xúc sau thời gian dài dõi theo từ xa.

Phía dưới bài đăng có rất nhiều cư dân mạng thể hiện thích thú về sự đáng yêu này như: “Nhuộm màu tóc đỏ, còn sao vàng nữa. Chắc yêu Việt Nam lắm rùi!", "Chuẩn luôn, hôm mình đi xem Tùng Dương, bạn này ngồi sau, bạn ấy mong chờ, gọi tên, khi Tùng Dương hát bạn ấy khóc trong hạnh phúc, thật ngưỡng mộ .", "Kpop nhà ông mạnh vậy vẫn mê Vpop .Cơ mà Nhạc Anh Dương hay mà", "Em thấy anh Dương như vỗ về em bé vậy, cả hai đáng yêu thế",...

Nhiều người cho rằng, clip này không chỉ cho thấy sức hút riêng của Tùng Dương mà còn phản ánh sự lan tỏa của âm nhạc Việt ra ngoài thị trường quốc tế.

Tình trạng của NS Hoài Linh sau khi lộ ảnh một mình trong bệnh viện
Tiết lộ hình ảnh bất ngờ ở nơi Mỹ giải cứu phi công F-15 khỏi Iran: Hiện trường dày đặc hố bom?

Tiết lộ hình ảnh bất ngờ ở nơi Mỹ giải cứu phi công F-15 khỏi Iran: Hiện trường dày đặc hố bom?

01:01
Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

00:58
Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

00:47
Khung cảnh 'đặc biệt' ở công trình cầu kép 8.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 Việt Nam

Khung cảnh 'đặc biệt' ở công trình cầu kép 8.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 Việt Nam

01:45
Mới nhất: Ông Phạm Nhật Vượng có 24,5 tỷ USD, giàu nhất Đông Nam Á, top bao nhiêu thế giới?

Mới nhất: Ông Phạm Nhật Vượng có 24,5 tỷ USD, giàu nhất Đông Nam Á, top bao nhiêu thế giới?

00:51
“Nữ quái” bịt kín mặt, ngang nhiên rút súng cướp vàng trong tích tắc

“Nữ quái” bịt kín mặt, ngang nhiên rút súng cướp vàng trong tích tắc

Tiết lộ danh tính người bí ẩn đang bị truy nã vì bỏ ma túy vào vali 4 tiếp viên Vietnam Airlines

Tiết lộ danh tính người bí ẩn đang bị truy nã vì bỏ ma túy vào vali 4 tiếp viên Vietnam Airlines

01:02
