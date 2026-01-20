Fan cuồng rượt đuổi nam ca sĩ sợ đến xanh mặt mũi, tác động vật lý luôn nhân viên nữ

Sunghoon là 1 trong những nam idol hot nhất gen 4 Kpop. Đảm nhận vai trò nhóm trưởng kiêm visual, anh chàng được công ty chủ quản Belift Lab push mạnh nhất nhóm, có nhiều cơ hội chạy job riêng. Mới đây, anh chàng đã rơi vào một tình huống nguy hiểm khiến MXH nổi sóng.

Vào ngày 11/01, sau khi kết thúc lịch trình cá nhân tại Trung Quốc và đáp xuống sân bay Incheon, Sunghoon đã bị các đối tượng fan cuồng bám đuôi, rượt đuổi liên tục từ khu vực nhập cảnh cho đến cửa ra và thang máy. Đáng báo động hơn, tại thời điểm đó, Sunghoon chỉ có hai nhân viên nữ đi cùng, hoàn toàn không có quản lý nam hay đội ngũ vệ sĩ chuyên trách đảm bảo an toàn.

Đoạn clip gây sốc MXH vì bên cạnh Sunghoon không có lấy 1 vệ sĩ

Cảnh tượng ở thang máy cũng hỗn loạn không kém khi đám fan cuồng không ngại tác động vật lý một trong 2 bạn nhân viên nữ với hy vọng được lẻn vào tháng máy cùng Sunghoon. Cho đến khi anh chàng tới được cổng chính để lên xe, không khó để nhận ra Sunghoon mặt mũi bơ phờ, trắng bệch, tóc tai rối bời. Dù mệt mỏi nhưng anh vẫn lịch sự chào hỏi fan trước khi đi về.

Hình ảnh Sunghoon bơ phờ ra xe sau cuộc rượt đuổi đã thu về gần 6 triệu view trên X

Sự việc nhanh chóng lan truyền trên MXH và vấp phải làn sóng phẫn nộ dữ dội từ cộng đồng fan Kpop. Nhiều người cho rằng hành vi của nhóm fan cuồng đã vượt xa ranh giới yêu mến thần tượng, quấy rối và gây nguy hiểm trực tiếp đến nghệ sĩ lẫn nhân viên đi cùng. Việc Sunghoon chỉ có hai nhân viên nữ hộ tống, không có vệ sĩ hay quản lý nam, càng khiến netizen bức xúc và đặt dấu hỏi lớn về công tác bảo vệ nghệ sĩ của công ty quản lý.

Điều này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ nguy hiểm của tình trạng sasaeng bám đuôi idol, đặc biệt khi nghệ sĩ phải di chuyển trong điều kiện thiếu vắng lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp. Việc Sunghoon chạy thoát thân giữa sân bay đông người, trong trạng thái hoảng loạn, không chỉ đe dọa nghiêm trọng đến an toàn cá nhân mà còn cho thấy lỗ hổng lớn trong khâu bảo vệ nghệ sĩ của công ty quản lý.

Nhiều người cho rằng hành vi của nhóm fan cuồng đã vượt xa ranh giới yêu mến thần tượng, quấy rối và gây nguy hiểm trực tiếp đến nghệ sĩ lẫn nhân viên đi cùng

ENHYPEN không thường xuyên công khai lịch trình cá nhân, cho thấy quyền riêng tư và sự an toàn của các thành viên đang bị xâm phạm ở mức đáng báo động. Đây là lúc Belift Lab cần có những hành động cụ thể, mạnh tay và thực tế hơn, thay vì chỉ dừng lại ở các tuyên bố mang tính hình thức, để đảm bảo nghệ sĩ của mình không tiếp tục đối mặt với những rủi ro tương tự trong tương lai.

Cộng đồng người hâm mộ bày tỏ mong muốn công ty sớm tăng cường công tác an ninh cho Sunghoon nói riêng và các nghệ sĩ trực thuộc nói chung, không chỉ trong lịch trình nhóm mà cả các hoạt động cá nhân. Bên cạnh đó, việc bố trí đội ngũ vệ sĩ chuyên nghiệp đi cùng nghệ sĩ được xem là yêu cầu cấp thiết, nhằm tránh lặp lại những tình huống hỗn loạn và nguy hiểm tương tự, đồng thời ra những biện pháp răn đe đối với những trường hợp vi phạm.