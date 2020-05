Fan cuồng gây sốc, chi gần 2 tỷ đồng để hẹn hò mỹ nhân làng banh nỉ

Bouchard là người đẹp nổi tiếng của làng banh nỉ. Không chỉ giỏi trên sàn đấu, cô còn sở hữu khuôn mặt và thân hình hút hồn. Mới đây, mỹ nhân này đã kết hợp với tổ chức từ thiện của Mỹ 15 Seconds of Fame để thực hiện một chương trình có tên All in Challenge.



Theo đó, cô đã đấu giá một buổi ăn tối của mình và thu hút được gần 40 fan tham gia. Với mức giá khởi điểm 200 USD, thật đáng kinh ngạc khi một NHM cuối cùng đã chấp nhận bỏ ra đến 85.000 USD (gần 2 tỷ đồng) để được ăn tối cùng thần tượng.

Chính khổ chủ cũng cực kì kinh ngạc trước kết quả này. Cô chia sẻ trên mạng xã hội kết quả đấu giá kèm bình luận "điều này... thật điên rồ. Bạn là chàng trai tuyệt vời nhất!".

Số tiền 85.000 USD kia sẽ được 15 Seconds of Fame và Bouchard dùng làm từ thiện. Về phần fan thắng cuộc, anh không chỉ được ăn tối cùng người đẹp tennis mà còn có thể cùng một người bạn dự khán một trong các giải quần vợt danh giá nhất thế giới trong thời gian sắp tới như Mỹ, Pháp, Úc... mở rộng. Chi phí đi lại, ăn ở cũng sẽ được bao trọn. Bên cạnh đó, fan "bạo chi" này sẽ còn nhận được một cây vợt tennis và đôi giày có chữ ký của thần tượng.