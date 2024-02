Fan công nghệ bán VinFast VF 8 mua Toyota Yaris Cross: ‘Cần xe nhỏ cho tiện dù còn vài điểm trừ nhưng được cái full an toàn’

Anh Phan Anh Hùng làm việc trong lĩnh vực viễn thông ở Hà Nội và là một người rất thích trải nghiệm công nghệ trên ô tô. Anh Hùng hiện sở hữu một chiếc Toyota Yaris Cross bản xăng.

Chào anh. Được biết trước chiếc Yaris Cross này, anh từng sử dụng một chiếc VinFast VF 8. Đa số khi đổi xe sẽ nâng từ dòng xe nhỏ lên xe lớn, còn anh thì ngược lại, từ xe hạng D về xe hạng B. Lý do nào khiến anh đưa ra quyết định này?

Mình từng là một trong những khách hàng tiên phong mua VinFast VF 8. Khi mới lấy về thì xe còn nhiều lỗi, nhưng sau này cập nhật phần mềm thì đã đầy đủ tính năng. Mọi thứ đều hài lòng, duy chỉ có vấn đề là xe lớn không phù hợp với mình khi sử dụng hàng ngày.

Mình sống ở trong một con ngõ trên phố Đội Cấn. Ngõ vào nhà khá nhỏ. Nhà mình cũng nhỏ. Đi lại bằng một chiếc xe lớn như VF 8 khá bất tiện. Đỗ chiếc VF 8 vào trong nhà thì bị vướng xe máy. Chiếc ô tô đã chiếm phần lớn không gian, chỉ chừa lại một lối nhỏ để đi vào.

Do đó, mình quyết định bán chiếc VF 8 để tìm một chiếc xe nhỏ hơn, không chỉ tiện cho mình mà còn cho vợ và con cầm lái. Sau khi tham khảo qua rất nhiều mẫu, xe điện có, xe xăng cũng có, thì mình thấy Yaris Cross là chiếc xe phù hợp nhất.

Tại sao lại là Yaris Cross chứ không phải một mẫu xe khác trong phân khúc, thưa anh?

Mình là người rất yêu công nghệ. Khi chọn xe thì mình luôn nhắm đến những chiếc xe có nhiều trang bị công nghệ nhất trong phân khúc.

Chiếc xe đầu tiên của mình là Ford Focus đời cũ. Thời đó xe gần như không có option gì nên cũng lành, bền, thuộc dạng nồi đồng cối đá. Đến khi sử dụng xe, mình nhận ra là mình thích xe phải có nhiều công nghệ. Đó là lý do mà mình đổi sang một chiếc Kia Forte bản nhập khẩu Hàn Quốc thuộc dạng "full option" so với xe lắp ráp nội địa.

Gắn bó với chiếc Forte được vài năm thì gia đình có thêm thành viên. Mình cần một chiếc xe rộng rãi hơn, gầm cao hơn. Với một người mê công nghệ như mình thì khi đó VinFast VF 8 là lựa chọn thú vị nhất.

Và sau đó, như mình đã nói, khi sử dụng xe thực tế mới thấy chiếc VF 8 cồng kềnh và vướng nên mình đã bán đi. Mục đích mua xe của mình chỉ đơn thuần là phục vụ gia đình đi trong nội đô, thỉnh thoảng về quê hay ra ngoại thành chơi nên cần chiếc xe nhỏ gọn, cho được vào nhà thoải mái.

Khi đó, mình tìm kiếm chiếc xe vừa nhỏ, lại phải có đầy đủ công nghệ an toàn. Chiếc xe này không chỉ mình đi mà còn đưa cho cả vợ và con đi. Khi phụ nữ lái xe, có thêm những công nghệ an toàn thì rất tốt.

Mình có xem hết và so sánh các xe trong phân khúc B. Xe nào nhiều công nghệ an toàn nhất thì mình chọn. Với Yaris Cross thì gói công nghệ ADAS gần như là "full" nên mình ưu tiên lựa chọn. Trên các xe như Creta hay Seltos thì trang bị an toàn bị thiếu.

Sau một thời sử dụng Yaris Cross, anh đánh giá thế nào về công nghệ trên xe?

Mình chủ yếu đi lại trong phố, chưa có dịp đi xa vì cũng mới mua chiếc xe này, nên chưa tận dụng được hết công nghệ của gói ADAS. Tuy nhiên, mình nghĩ công nghệ đã sinh ra để hỗ trợ cho người lái thì chắc chắn sẽ mang lại những cái lợi và đảm bảo an toàn cho mình trong những tình huống không lường trước được, ví dụ như phanh khẩn cấp khi có xe tạt ngang, đưa xe về đúng làn đường nếu có xao nhãng... ADAS của Yaris Cross hiện đầy đủ nhất trong phân khúc rồi, tính năng nào cần sử dụng là sẽ có.

Khi lái xe trong phố, vào ngõ nhỏ hay đi đường tắc, camera 360 độ, cảm biến cả trước và sau hỗ trợ mình rất nhiều. Nhất là khi đưa xe cho vợ đi, vợ mình thì không để ý, không biết bật những tính năng trên xe nên khi có công nghệ chủ động kích hoạt giúp thì điều đó là rất tiện lợi.

Về công nghệ bên trong thì chẳng có gì chê được trên Yaris Cross. Trước khi mua xe, mình đã đi xem và so sánh rất kỹ các xe trong phân khúc B này rồi thì thấy chiếc xe này hơn ở rất nhiều thứ chứ không chỉ mỗi công nghệ an toàn.

Ví dụ như ghế lái chỉnh điện 8 hướng chẳng hạn, ít xe nào trong phân khúc có. Chiếc xe này còn có đèn tự động thông minh, màn hình điện tử lớn sau vô-lăng, màn hình cảm ứng hơn 10 inch có đủ kết nối Bluetooth, Apple CarPlay/Android Auto không dây, đèn trang trí nội thất... Cảm biến áp suất lốp nhiều xe phải lắp thêm nhưng Yaris Cross đã có sẵn và hiển thị ngay trên màn hình giải trí của xe. Nói chung, khi mua xe về gần như chẳng phải suy nghĩ sẽ phải lắp hay độ thêm cái gì, trừ camera hành trình.

So với bản hybrid thì bản xăng của mình thiếu cốp mở điện và kính trần toàn cảnh. Mình có nâng cấp cốp điện rồi, còn cửa sổ có thì tốt, không có cũng không sao vì thực tế mình rất ít dùng trang bị này trên các xe trước đây.

Là một người thích công nghệ lại từng sử dụng xe điện, tại sao anh không chọn phiên bản hybrid của Yaris Cross?

Mình đi xem chiếc Yaris Cross phiên bản hybrid đầu tiên và cũng dự định sẽ lấy chiếc xe này. Tuy nhiên, khi đến đại lý thì sales lại thuyết phục mình lấy bản xăng vì mình chưa đi xe hybrid bao giờ, bản xăng vẫn gần như đầy đủ option công nghệ mà mình cần trong khi giá lại rẻ hơn đáng kể.

Mình cũng có đắn đo, nhưng quả thực khi so sánh giữa 2 bản thì không có khác biệt quá nhiều ngoài động cơ. Nhất là gói ADAS trên bản hybrid thế nào thì bản xăng giống hệt như vậy. Đó cũng là cái hay trên Yaris Cross mà không xe nào trong phân khúc có, tức là đầy đủ trang bị công nghệ hiện đại nhất ngay ở bản tiêu chuẩn rẻ nhất.

Anh đã sử dụng cả xe Mỹ, xe Hàn Quốc, xe Việt Nam, anh đánh giá thế nào về chất lượng hoàn thiện của xe Nhật?

Cùng một dòng xe, như chiếc Forte mình từng sử dụng, xe nhập khẩu đã khác xe lắp ráp rồi, nên việc so sánh các thương hiệu hay các xe với nhau cũng vô cùng lắm.

Với chiếc Yaris Cross này thì mình đánh giá độ hoàn thiện ở mức trung bình. Vỏ xe không được dày dặn lắm nên cách âm chưa tốt. Đi lại bình thường cũng không phải vấn đề gì lớn, nhưng vào những ngày bận rộn nhiều công việc thì sẽ cảm thấy mệt khi nghe nhiều tiếng ồn lọt vào xe. Mình đang tìm phương án cải thiện độ ồn này.

Hơn nữa, theo mình tìm hiểu thì Yaris Cross được phát triển trên nền tảng của Daihatsu (DNGA), không phải gốc hãng mẹ Toyota (TNGA), nên cảm giác lái không được mượt mà bằng. Tuy nhiên, chị em lái xe này lại hợp vì nhẹ nhàng.

Anh có nói đổi sang xe lớn vì gia đình có thêm thành viên. Vậy anh có cảm thấy bất tiện khi đổi từ một chiếc xe lớn sang một chiếc xe nhỏ hơn tới 2 phân khúc?

Tất nhiên việc đổi từ xe lớn xuống xe nhỏ thì phải đánh đổi về không gian chứ. Chiếc Yaris Cross ở phân khúc B, còn VF 8 là phân khúc D.

Thế nhưng mình phải công nhận là xe Yaris Cross có một cái hay là thiết kế không gian bên trong rất thực dụng và thông minh. Khi mà đứng ở bên ngoài nhìn thì thấy chiếc xe trông có vẻ không lớn, suy nghĩ ban đầu là bên trong sẽ chật. Đến khi bước vào bên trong mới thấy mọi thứ không như mình nghĩ. Nhà mình có 4 thành viên đều là người lớn thì ngồi bên trong cả 4 người đều rất thoải mái.

Yaris thường được xem là xe cho phụ nữ vì thiết kế điệu đà, còn với Yaris Cross thì anh đánh giá sao?

Mình nghĩ là xe này thuộc dạng xe thể thao ấy. Bình thường các xe trong phân khúc chỉ trang bị vành 17 inch thôi nhưng Yaris Cross lại dùng vành tới 18 inch.

Thiết kế của Yaris Cross rất trẻ và năng động. Cá nhân mình thấy thiết kế này chưa phù hợp với độ tuổi của mình lắm, nhưng dù sao chiếc xe còn đưa cho vợ đi, sau này đưa con đi, nên không có gì phải lăn tăn cả. Con trai mình năm nay mới lên đại học, cũng đã đủ tuổi và có bằng lái rồi.

Nhiều người mua xe Toyota vì lành, bền và tiết kiệm. Với anh, anh mua xe vì công nghệ nhưng liệu có quan tâm tới các yếu tố này không?

Người tiêu dùng đã lựa chọn và chấp nhận việc xe Toyota là xe rất lành, bền, tiết kiệm và giữ giá từ rất lâu rồi. Mình cũng chỉ là người tham gia vào câu chuyện chứ chưa bao giờ sở hữu xe Toyota nên không thể đánh giá được từ góc nhìn cá nhân mình.

Do đó, mình hoàn toàn đặt niềm tin và cũng không bận tâm suy nghĩ về vấn đề này khi mua xe Toyota. Ngay cả vấn đề nhiên liệu mình cũng không để ý, vì mặc định với mình, đây là chiếc xe tiết kiệm. Động cơ 1.5L của Toyota lại trên chiếc xe có gần 1,2 tấn thì có bảo tốn xăng cũng không thể tốn được.

Thiết kế và trang bị là những thay đổi lớn của xe Toyota trong những năm gần đây. Là người sử dụng ô tô cách đây gần 2 thập kỷ rồi, anh đánh giá thế nào về sự chuyển mình của xe Toyota từ thời đó đến nay?

Ngày xưa hầu như chỉ có xe Toyota. Cứ ngồi lên xe Toyota mặc định là VIP.

Đến khi ô tô trở nên phổ biến hơn, Toyota tiếp cận phân khúc xe bình dân hơn, thì người ta lại đánh giá là xe Toyota như "thùng tôn di động", tức là chẳng có gì để hỏng cả. Cứ lên xe đổ xăng là chạy. Kiểu dáng xe thì bảo thủ, gần như không thay đổi thiết kế.

Giờ đây thì xe Toyota đã khác, khác cả ở kiểu dáng bên ngoài, nội thất bên trong và cả công nghệ an toàn. Xe Toyota trẻ trung và hiện đại hơn rất nhiều. Trước đây xe Hàn thường đi trước xe Nhật về trang bị thì ở thời điểm này đã ngược lại, các công ty Nhật như Toyota đã thay đổi để bắt kịp với xu hướng công nghệ trên thế giới. Đặc biệt là yếu tố công nghệ an toàn trên xe Toyota, mình thấy đó là một bước chuyển biến mạnh mẽ.

Có thể thấy rõ điều đó ở Yaris Cross. Một người thích công nghệ như mình mà phải bỏ qua xe Hàn Quốc để chọn xe Nhật mới thoả mãn được nhu cầu bản thân.

Cảm ơn anh đã chia sẻ.