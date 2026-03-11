Fan bức xúc khi DJ Soda bị “đụng chạm quá đà” bởi khán giả ở sự kiện âm nhạc

DJ Soda (tên thật là Hwang So-hee) không chỉ là một cái tên quen thuộc trong làng nhạc điện tử (EDM) châu Á mà còn là một biểu tượng văn hóa đại chúng với sức ảnh hưởng lan tỏa mạnh mẽ. Sở hữu nhan sắc kẹo ngọt, phong cách thời trang dẫn đầu xu hướng và khả năng làm chủ sân khấu tuyệt vời, cô đã xây dựng nên một đế chế riêng với hơn 5,4 triệu người theo dõi trên Instagram. Tuy nhiên, đằng sau ánh đèn sân khấu rực rỡ và những chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, nữ DJ người Hàn Quốc này cũng phải đối mặt với những mặt trái đáng buồn về ý thức của một bộ phận khán giả.

Khởi đầu từ những câu lạc bộ hip-hop tại Seoul vào năm 2013, DJ Soda nhanh chóng bứt phá nhờ sự kết hợp độc đáo giữa âm nhạc sôi động và ngoại hình nóng bỏng. Cô không chỉ đơn thuần là một người chơi nhạc, Soda là một nghệ sĩ trình diễn biết cách tạo ra "thương hiệu" cá nhân thông qua những điệu nhảy đặc trưng và mái tóc bob ngắn luôn thay đổi màu sắc linh hoạt.

Phong cách thời trang của cô là sự pha trộn tinh tế giữa vẻ quyến rũ và sự năng động của văn hóa đường phố. Từ những bộ trang phục truyền thống như Sari của Ấn Độ hay sườn xám được cách tân, cho đến những món đồ hiệu đắt đỏ như túi Hermès hay áo phông collab cùng các thương hiệu lớn như MFC STORE, Soda luôn biết cách biến mình thành tâm điểm. Chính sự gần gũi và phong cách sống đầy màu sắc này đã giúp cô nhận được sự yêu mến nồng nhiệt từ cộng đồng fan quốc tế.

Gần đây, cộng đồng mạng lại một lần nữa dậy sóng trước một đoạn video ghi lại khoảnh khắc DJ Soda bị một số khán giả khiếm nhã "đụng chạm" cơ thể tại một sự kiện âm nhạc. Trong nỗ lực muốn rút ngắn khoảng cách và tri ân người hâm mộ bằng cách tiến gần sát hàng rào bảo vệ để giao lưu, cô đã vô tình trở thành mục tiêu của những hành vi thiếu văn hóa.

Đoạn video ghi lại cảnh tượng này đã nhanh chóng trở nên "viral" với hơn 8,8 triệu lượt xem chỉ trong vòng 24 giờ. Phản ứng từ dư luận là sự phẫn nộ tột cùng. Nhiều fan hâm mộ và cư dân mạng đã chỉ trích gay gắt thái độ của những người có mặt trong video, cho rằng đây là hành vi quấy rối thô thiển núp bóng sự phấn khích của khán giả.

Một tài khoản X có tên Falcon đã chia sẻ đoạn clip so sánh giữa sự kiện tại Music Circus (Osaka, Nhật Bản) và S2O Music Festival (Bangkok, Thái Lan). Sự so sánh này nhằm chỉ ra sự khác biệt về ý thức của khán giả và tiêu chuẩn đạo đức tại các không gian công cộng.

Nhiều ý kiến cực đoan cho rằng việc nghệ sĩ ăn mặc gợi cảm hoặc chủ động tiến gần khán giả là "cái cớ" để họ bị đụng chạm. Tuy nhiên, luồng quan điểm này ngay lập tức bị bác bỏ mạnh mẽ. Việc một nghệ sĩ biểu diễn hết mình và muốn giao lưu thân thiện không đồng nghĩa với việc họ cho phép bất kỳ ai xâm phạm quyền riêng tư và thân thể của mình. Làn sóng bảo vệ DJ Soda không chỉ là bảo vệ một thần tượng, mà còn là tiếng nói khẳng định sự tôn trọng đối với phụ nữ và nghệ sĩ nói chung.

Sự cố này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về an ninh tại các lễ hội âm nhạc lớn và ý thức của người tham dự. Dù phải trải qua những trải nghiệm tiêu cực, DJ Soda vẫn tiếp tục hành trình âm nhạc của mình, từ các buổi giao lưu thiện nguyện tại Đài Loan đến những đêm nhạc cháy hết mình tại Ấn Độ. Cô chứng minh rằng, dù bị tổn thương, tinh thần nghệ sĩ và sự chuyên nghiệp vẫn luôn được đặt lên hàng đầu.

Sức ảnh hưởng của DJ Soda không chỉ dừng lại ở âm nhạc hay những bộ cánh thời thượng, mà còn nằm ở cách cô đối mặt với những thử thách trong nghề. Qua sự việc này, cộng đồng fan toàn cầu mong muốn các nhà tổ chức sự kiện cần có biện pháp bảo vệ nghệ sĩ nghiêm ngặt hơn, đồng thời mỗi cá nhân tham gia lễ hội cần hiểu rõ ranh giới giữa sự ủng hộ nhiệt tình và sự quấy rối khiếm nhã.

Sau cùng, DJ Soda vẫn là một "nữ hoàng sân khấu" đầy bản lĩnh. Những hình ảnh về cô - một người phụ nữ tự tin, yêu đời và luôn cống hiến hết mình cho nghệ thuật - sẽ mãi là hình ảnh đẹp nhất trong mắt người hâm mộ, vượt lên trên những khoảnh khắc tối tăm mà sự thiếu ý thức của một bộ phận khán giả đã gây ra.