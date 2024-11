Những người ủng hộ câu lạc bộ bóng đá Maccabi Tel Aviv của Israel đã bị tấn công tại Amsterdam rạng sáng 7/11, khi họ rời khỏi sân vận động sau trận đấu Europa League với đội Ajax Amsterdam của Hà Lan.

Ít nhất 10 người Israel đã bị thương, Bộ Ngoại giao nước này tuyên bố, và cho biết thêm rằng nhiều người đã mất liên lạc.

Thị trưởng Amsterdam Femke Halsema xác nhận, những người ủng hộ câu lạc bộ Maccabi Tel Aviv đã "bị tấn công, lăng mạ và ném pháo". Cảnh sát chống bạo động đã phải can thiệp nhiều lần để bảo vệ họ và hộ tống họ đến khách sạn.

Một nhân chứng đã quay được đoạn video cho thấy một nhóm nam giới chạy gần ga trung tâm Amsterdam, đuổi theo và tấn công những người đàn ông khác, trong khi còi báo động của cảnh sát vang lên.

Để đảm bảo an toàn, Bộ Ngoại giao Israel khuyến cáo công dân nước này nên hạn chế ra đường. Hội đồng An ninh Quốc gia Israel cũng kêu gọi người dân không trưng biểu tượng của Israel hoặc Do Thái ở nơi công cộng.

Thủ tướng Israel Netanyahu đã kêu gọi chính quyền Hà Lan và lực lượng thực thi pháp luật địa phương "hành động quyết đoán chống lại những kẻ bạo loạn, đảm bảo an toàn cho công dân Israel".

Hình ảnh vụ đụng độ ở Amsterdam. (Ảnh: Reuters)

Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Danon lên án vụ việc, gọi đây là "một cuộc tàn sát".

"Đây là bộ mặt thật của những người ủng hộ chủ nghĩa khủng bố cực đoan mà chúng ta đang đấu tranh. Thế giới phương Tây cần phải thức tỉnh ngay bây giờ!", ông viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof cho biết, ông cảm thấy "kinh hoàng trước các cuộc tấn công bài Do Thái nhằm vào công dân Israel", mà ông gọi là "hoàn toàn không thể chấp nhận được". Ông Schoof đã đảm bảo với ông Netanyahu rằng "những kẻ phạm tội sẽ bị bắt giữ và truy tố ".

Cảnh sát Amsterdam cho biết đã tăng cường hiện diện tại thành phố vào đêm 6/11 trước trận đấu. Sau đó, các sĩ quan đã ngăn chặn được một cuộc đụng độ giữa một nhóm tài xế taxi và một nhóm du khách.

Cảnh sát cũng báo cáo một vụ việc khác, trong đó một lá cờ Palestine đã bị xé nát ở trung tâm thành phố bởi "những người không rõ danh tính".

Một số phương tiện truyền thông đưa tin, các fan bóng đá Israel đã xé cờ Palestine khi họ diễu hành qua Amsterdam. Điều này có thể đã dẫn đến một cuộc đối đầu.

Các vụ việc bài Do Thái ở Hà Lan đã gia tăng kể từ khi Israel phát động một chiến dịch vào Dải Gaza để đáp trả vụ tấn công trước đó của phong trào Hamas.